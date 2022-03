Usedom: Tödlicher Unfall in Wolgast-Mahlzow - das ist die Ursache für die Tragödie

Wolgast

Tragödie im auf der Insel Usedom liegenden Wolgaster Ortsteil Mahlzow: Bei einem schweren Unfall am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr ist ein 85-jähriger Toyota-Fahrer verstorben. Die B111 war am Unfallort nahe der HEM-Tankstelle über drei Stunden voll gesperrt. Es entstanden kilometerlange Staus.

Die Polizei hat jetzt erste Erkenntnisse bekannt gegeben, wie es zu dem schlimmen Crash kam. Sprecher Ben Tuschy: Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 85-jährige Fahrer auf der B111 von Wolgast auf die Insel Usedom. In Mahlzow, zirka 100 Meter vor der Einfahrt zur dortigen Tankstelle, ist der 85-Jährige dann aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem ihm entgegenkommenden Traktor kollidiert.“

Am Steuer des Traktors habe ein 50-jähriger Mann gesessen, der unverletzt blieb. „Der Toyota-Fahrer wurde allerdings eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Er konnte durch die eingesetzten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden“, so der Polizeisprecher.

Die Beräumung der B111 war sehr langwierig, denn das Fahrzeug des Verstorbenen wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Es musste aufwändig von der Unfallstelle geborgen werden. Die Vollsperrung der Straße wurde kurz nach 13 Uhr aufgehoben.

