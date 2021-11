Die Infektionszahlen in MV steigen heftig. Trotzdem treffen sich Wirtschaft und Politik am Samstag mit 200 Teilnehmern zum Festakt in Bansin, bei dem auch die Unternehmer des Jahres gekürt werden. Der OZ hat Gastgeber und Unternehmer-Präsident Gerold Jürgens gesagt, wie er verhindern will, dass der Abend zum Superspreading-Event wird.