Swinemünde/Ahlbeck

Billig tanken unmittelbar hinter der deutsch-polnischen Grenze auf der Insel Usedom: Autofahrer müssen sich noch etwas gedulden, um ihren Tank kurz hinter dem Grenzübergang mit preiswertem Kraftstoff zu füllen. Entgegen der ursprünglichen Pläne verzögert sich die Eröffnung der Tankstelle in dem neuen Einkaufszentrum in Swinemünde.

„Wir haben alles vorbereitet, der Kraftstoff ist da, der Markt ist mit Ware bestückt“, sagte Tankstellenbetreiber Thomas Klimas. „Aber uns fehlen noch Papiere von den Behörden, damit wir die Tanksäulen öffnen können.“ Er warte jeden Tag auf die Genehmigungen und hoffe, in der kommenden Woche öffnen zu können.

Kraftstoff in Polen etwa 30 bis 40 Cent preiswerter

Vor anderthalb Wochen öffnete rund 200 Meter hinter dem Grenzübergang zwischen Ahlbeck und Swinemünder das Einkaufszentrum mit Bau- und Supermarkt. Vor allem der Baumarkt zieht seitdem viele deutsche Kunden an. Der Grund: Viele Produkte sind dort deutlich preiswerter als in deutschen Baumärkten. Neben der Tankstelle, die in dieser Woche öffnen wollte, sollen noch ein Elektro- und Drogeriemarkt öffnen.

Wie der Baumarkt zielt auch der Betreiber der Tankstelle angesichts steigender Kraftstoffpreise auf deutsche Kunden. Der Kraftstoff ist in Polen laut ADAC durchschnittlich etwa 30 bis 40 Cent pro Liter billiger als in Deutschland. Die Tankstelle mit 20 Tanksäulen ist für Usedomer die nächstgelegene Möglichkeit, preiswert in Polen zu tanken.

