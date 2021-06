Usedom und Rügenbrücke: Rentner verursachen schwere Unfälle – war die Hitze Schuld?

Usedom/Greifswald

Schwere Verkehrsunfälle mit Toten – das erste Hitzewochenende hat die Retter in MV in Atem gehalten. Auffällig: Bei den Menschen, die die zwei schwersten Unfälle auslösten, handelte es sich um Ältere. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Berlin erlitt bei der Anreise auf der Rügenbrücke eigenen Angaben zufolge einen Blackout. Er fuhr mit seinem SUV in den Gegenverkehr und löste eine Karambolage mit drei weiteren Fahrzeugen aus. Vier Menschen wurden verletzt, ein 86-Jähriger schwer.

Senior fährt auf Usedom in Gegenverkehr – zwei Tote

Noch tragischer endete eine Urlaubsanreise von Berlinern auf die Insel Usedom, die zu viert in einem Auto saßen. Der 74-jährige Fahrer war nach der Fahrt auf die Insel bei Zirchow auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Pick-up kollidiert. Die beiden Frauen (72), die auf der Rückbank saßen, starben. Der Fahrer und der 82-jährige Beifahrer wurden lebensbedrohlich verletzt. Schwer verletzt wurde auch das Urlauberpärchen (51 und 55 Jahre), das in dem Pick-up saß. Was genau zu dem Unfall führte, ist noch nicht klar.

Notaufnahme: viele ältere Menschen mit Flüssigkeitsmangel

Die brütende Hitze aber machte vor allem Senioren zu schaffen. Notaufnahmen hatten am Wochenende viel zu tun. An der Uni-Medizin Greifswald wurden neben üblichen Erkrankungen vor allem ältere Menschen mit Flüssigkeitsmangel und Kreislauf-Beschwerden behandelt, wie ein Klinikumssprecher sagte. Mediziner warnen: Gerade Ältere, die in der Regel bereits ein vermindertes Durstempfinden und Vorerkrankungen haben, sollten auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, sagte die Wolgaster Krankenhauschefin Maria Zach.

Ein Flüssigkeitsmangel verstärke Durchblutungsstörungen, die Folge sind Schwindelattacken und Kollapsneigung. Zudem sollten sie körperliche Aktivität in der Hitze, Ausflüge und Gartenarbeit meiden und sich an kühle Orte zurückziehen.

Von Martina Rathke