Riesenfreude am Dienstagnachmittag auf der Insel, als Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) die Förderprojekte „ Modellregionen zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption“ auf der Landespressekonferenz vorstellte. Die Insel Usedom und Wolgast gehören neben Fischland-Darß-Zingst, dem Ostseebad Kühlungsborn und acht Gemeinden, der Stadt Rostock mit Güstrow, Teterow und Schwaan sowie der Mecklenburgischen Seenplatte zu den ausgewählten Regionen.

Mit den Modellregionen soll der Tourismus in MV zukunftsfähig aufgestellt werden, betonte Glawe. In den Regionen werden neue Wege im Tourismus erprobt. Dabei geht es beispielsweise um ein einheitliches Erhebungsgebiet für Gästeabgaben sowie die Einführung von neuen Prädikaten für Urlaubsorte. „Ziel ist, die Projekte in die künftige strategische Ausrichtung der Branche einfließen zu lassen“, sagte der Minister.

Eine Kurkarte für die gesamte Modellregion

In den kommenden zwei Jahren müssen nun auf Usedom gemeinsam mit Wolgast neue Tourismusansätze initiiert werden. Kernstück der Bewerbung ist die Anerkennung der Insel Usedom als einheitliches Erholungs- und Erhebungsgebiet. So soll die Kurkarte künftig in der gesamten Modellregion Gültigkeit haben, Insulaner und Wolgaster sowie deren nahe Verwandte von der Kurabgabe befreit werden und Gäste und Einheimische Bus und Bahn im ÖPNV-Netz sowie Räder kostenfrei nutzen können. Diese Maßnahme soll maßgeblich zur Entlastung der Straßeninfrastruktur und zur Verbesserung der Mobilität auf der Insel beitragen.

„Als Modellregion die touristische Entwicklung der Insel Usedom durch neue Angebote voranzubringen, ist eine große Chance und dringende Notwendigkeit zugleich, um sich erfolgreich im Wettbewerb mit anderen Urlaubsregionen in Deutschland zu positionieren“, äußert Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. Glücklich zeigte sich nach der Bekanntgabe Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos): „Das ist ein großer und guter Schritt für die Insel, von der die Einwohner allesamt profitieren“, sagte sie. Usedom präsentiere sich als eine Region und spreche mit einer Stimme. „Das ist strategisch für unsere Region einschließlich Wolgast sehr wichtig. Das Kirchturmdenken hat ein Ende“, lobte sie.

Auch kleine Kommunen profitieren

Auch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) sprach von einer tollen Nachricht. „Endlich tragen die jahrelangen Bemühungen vieler Bürgermeister Früchte. Wir haben in Schwerin einen überzeugenden Antrag eingereicht, von dem das ganze Land partizipieren kann. Usedom wird mit Wolgast endlich als eine Region gesehen“, so Weigler. Die Grundlage für den Modellregion-Antrag sei die 2015 von der Stadt Wolgast gemeinsam mit dem Tourismusverband Insel Usedom (TVIU) fortgeschriebene Tourismuskonzeption. „Es hat zwar lange gedauert und war harte Arbeit, umso schöner ist es, dass wir unsere Ideen nun umsetzen können“, lobte auch Nadine Riethdorf, Vorsitzende des TVIU.

Mit der Einführung des einheitlichen Erhebungsgebiets sollen in Zukunft nicht nur die Kurorte, sondern auch alle weiteren Kommunen auf der Insel die Möglichkeit haben, Einnahmen aus dem Tourismus zu erzielen. Enrico Tesch, Bürgermeister der Gemeinde Benz, hat sofort nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr kundgetan, dass er dafür plädiert, die Insel zu einem einheitlichen Erhebungsgebiet zu machen. „Denn gerade im Achterland gibt es so viele Hotels, Pensionen und touristische Angebote, die ebenfalls Nutzen ziehen wollen und müssen“, betonte er.

Förderung durch das Land

Für die Umsetzung des Projekts sind zwei auf 24 Monate befristete Personalstellen vorgesehen, die bei der Usedom Tourismus GmbH angesiedelt werden. Die Kosten für Personal, die Befreiung der Einwohner und deren nahe Verwandte von der Kurabgabe und die Nutzung des kostenfreien Mobilitätsangebotes in der Modellregion werden durch Fördergelder des Landes MV finanziert.

Die Erfahrungen in den Modellregionen sollen konkrete Ergebnisse vor Ort und Rückschlüsse für die weitere Umsetzung bis hin zur Anpassung gesetzlicher Grundlagen wie zum Beispiel einem novellierten Kurortgesetz und einem angepassten Kommunalabgabengesetz liefern.

