Ein barbusiges Cowgirl vor grellgelber Kulisse, die Colts im Halfter am knappen Höschen: Fast wie Pop-Art muten die aktuellen Bilder von Oskar Manigk an. Wer sie sieht, würde nicht vermuten, dass hier ein 86-Jähriger an der Leinwand steht. Für den Künstler, der als einer der bekanntesten Mecklenburg-Vorpommerns gilt, bedeutete Letztere schon immer Freiheit. „Die Leinwand ist für mich wie eine Bühne, auf der ich das Unmögliche erschaffen kann“, sagte er einmal. Das ist bis heute so geblieben. Sein neuestes Projekt: Schablonen-Kunst auf Acrylglas.

Im Wintergarten seines Hauses im heimischen Ückeritz hat Oskar Manigk eine Reihe seiner aktuellen Arbeiten aufgestellt. „Hier trocken sie besser“, sagt er und deutet auf die Tür zu seinem Atelier, die den Arbeits- vom Wohnbereich, den Privatmann vom Künstler trennt. Seine Frau habe sich noch immer noch nicht daran gewöhnt, verrät er mit jenem fast schelmischen Ausdruck, der sich auch in vielen seiner Bilder wiederfindet.

„Mich fasziniert das menschliche Drama“

Meist sind es Alltagsbeobachtungen, in denen der 86-Jährige mit Ironie und Hintersinn den Eigentümlichkeiten des menschlichen Daseins nachspürt. Das Resultat sind expressiv-figürliche Bilder, auf denen er Protagonisten unterschiedlicher Herkunft und Epochen, darunter Lale Andersen, John Lennon, Amy Winehouse oder Leni Riefenstahl, zu bisweilen surrealen Geschichten zusammenfügt. Aktuelles Zeitgeschehen, gesellschaftliche Konflikte – all das verarbeitet der Künstler auf der Leinwand – immer erzählt über den Menschen. „Was mich fasziniert ist die menschliche Natur, zuweilen auch das menschliche Drama“, sagt er. „Nicht ausschließlich, aber ich komme immer wieder darauf zurück.“

Inspirationen holt er sich unter anderem in der Stadt – vor allem in Berlin, wohin er regelmäßig von seinem Usedomer Atelier pendelt. Nur während der Corona-Zeit hat er sich zurückgezogen – Besucher – wenn überhaupt – nur in seinem Garten empfangen. Neben seinen figürlichen Arbeiten, zu denen auch seine „Strandmotive“ zählen, hat Manigk auch „Ungegenständliches“ in Szene gesetzt. Trotzdem, so sagt er, fühle er sich eher zur „bodennahen Kunst“ geeignet und zu Darstellungen, die „von etwas handeln“.

„Farben, wie unter Glas“

Auch seine aktuellen Arbeiten zeigen Menschen, die er auf Fotos oder in Katalogen entdeckt hat. Die Fotos dienen ihm als Vorlage, um aus Folie eine Schablone zu fertigen. Dabei arbeitet er vor allem mit Schatten und Kontrasten, die er mit einem Pinsel auf die Rückseite einer Acrylglasscheibe aufbringt. Letztere habe er sich ursprünglich für den Transport seiner Bilder gekauft. „Ich wollte sie nicht wegwerfen, also habe ich sie genutzt, um darauf zu malen“, sagt er. Das Ergebnis habe ihn selbst überrascht: „Die Farben wirken fast wie unter Glas – einfach brillant“, schwärmt Manigk.

Dabei sei es eigentlich nie sein Plan gewesen, Maler zu werden, erinnert sich der Künstler, der 1934 in Berlin als Sohn des Malers Otto Manigk geboren wurde. Interessiert habe ihn damals eher die angewandte Kunst in Form von Theater- und Kinoplakaten oder Werbung. Doch eine Ausbildung zum Grafiker oder Illustrator sei ihm verwehrt worden. Daher habe er seinem Vater assistiert. Genau wie dieser macht er nach dem Abitur zunächst eine Tischlerlehre, besucht später als Gaststudent die Kunsthochschule in Berlin-Weißensee und das Institut für Kunsterziehung an der Universität Greifswald. Bei seinem Vater habe er auch seine ersten malerischen Gehversuche gemacht. „Nach und nach bin ich so in den Beruf reingerutscht“, erinnert sich Manigk. Zu seinem umfangreichem Werk gehören unter anderem Karikaturen, Übermalungen, Collagen, Geschichten, Gedichte und Mail-Art.

Kunst als Existenzkampf

Erst nach der Wende kommt für Manigk der künstlerische Durchbruch: Seine Arbeiten werden in diversen Schauen gezeigt, 2005 erhält er den Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern für sein Lebenswerk. Kunst, sagt Manigk, sei immer auch ein Existenzkampf. Der 86-Jährige hat ihn am eigenen Leib erfahren. „Wenn einem die Malerei ein so großes Anliegen ist, muss man diese Hürde nehmen und darf sich davon nicht entmutigen lassen“, sagt er – auch im Hinblick auf den künstlerischen Nachwuchs.

Zur Person Oskar Manigk wurde 1934 in Berlin als Sohn des Malers Otto Manigk geboren. Der auf Usedom und in Berlin lebende Oskar Manigk ist einer der bekanntesten Maler Mecklenburg-Vorpommerns. Nach seinem Abitur machte er eine Tischlerlehre und war von 1956 bis 1957 Gaststudent an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, danach am Institut für Kunsterziehung der Universität Greifswald. Seit 1965 ist er Mitglied des Verbandes Bildender Künstler, seit 1990 Mitglied des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern. 1993 erhielt er den Caspar-David-Friedrich-Preis sowie 2005 den Kulturpreis des Landes MV. Seit der Wende zeigte er sein Werk in vielen Ausstellungen. Arbeiten von ihm befinden sich unter anderem im Besitz der Nationalgalerie Berlin, der Kunsthalle Rostock, des Pommerschen Landesmuseums sowie des Staatlichen Museums Schwerin.

Für ihn selbst ist das Malen eine Art Lebenselixier. Trotz seines Alters steht er fast täglich im Atelier. Das Arbeiten an den meist großformatigen Bildern halte ihn körperlich fit. „Die Momente, in denen etwas entsteht, was es vorher noch nicht gab, sind äußerst intensiv“, so Manigk. „Außerdem hat das Malen durchaus etwas Meditatives.“

Stefanie Büssing