Heringsdorf

„Beginnen Sie sofort mit Atemtherapie und Stoffwechseltraining!“ Die Worte von Dr. Sandra Gawehn sind ernst, sehr ernst gemeint. Angesichts des sich rasant ausbreitenden Coronavirus möchte die Sportmedizinerin der Rehaklinik Usedom in Heringsdorf gemeinsam mit ihren Kollegen die Menschen aus der Schockstarre holen, um einer Erkrankung vorzubeugen. Nicht mit Medikamenten, sondern durch eigenes aktives Handeln. Durch Atemtherapie.

Gawehn geht wie viele andere Mediziner davon aus, dass die große Welle der Coronaerkrankungen erst noch anrollt. Natürlich sei es wichtig, betont sie, dass alle Menschen aktuell dringend unterlassen, was durch Medizin und Politik verfügt wurde: kein Hände-Schütteln, keine Kinder bei den Großeltern abgeben, keine Panik, keine Hamsterkäufe, zu Hause bleiben. Doch Sandra Gawehn sieht noch eine andere Möglichkeit: Die Ressource Mensch.

Lungentraining per kurzem Video

Die Heringsdorfer Fachärztin gehört in der Reha-Klinik zum Team von Prof. Andreas Trabandt, Chefarzt der Inneren Abteilung, Facharzt für Pneumologie, Rheumatologie, Allergologie und Physikalische Medizin. Das Team hat ein spezielles Lungen-Trainingsprogramm für alle Bürgerinnen und Bürger erarbeitet. Gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG hat es dieses Trainingsprogramm als Video aufgenommen und stellt es allen Lesern multimedial zur Verfügung.

„Wir sind in unserer Klinik auf die Betreuung von Lungenoperierten-, COPD- und Asthmapatienten spezialisiert. Wir wissen und erleben es täglich, wie viel jeder selbst dazu beitragen kann, dass seine Lunge gut durchlüftet wird“, erklärt die Ärztin. Angesichts der Coronakrise hoffe jeder nur, dass es ihn nicht treffe und denke, es ist wie es ist. „Es wird versucht Masken, Schutzkittel, Betten, Ärzte, Beatmungsmaschinen etc. zu organisieren und man hofft, dass die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, ausreichen“, so Gawehn. Doch mit regelmäßiger täglicher Atemtherapie und Stoffwechseltraining habe es jeder selbst in der Hand, wie schwer er erkranke und wie schnell er gesund werde.

Training verbessert Immunsystem

„Es ist erwiesen, dass Menschen, die vor einer geplanten Lungen-OP trainiert haben, einen schnelleren Heilungsverlauf aufweisen, dass sie Lungenentzündungen besser überwinden und dass diese Menschen ein verbessertes Immunsystem in sich tragen“, sagt die Ärztin. Die Covid-19 Welle rolle erst noch richtig auf uns zu, die Kurve werde vermutlich in der letzten Märzwoche bis einschließlich Mitte April steil nach oben gehen. „Das heißt, wir haben noch ein bis drei Wochen Zeit, und in dieser Zeit möchten wir mit den Menschen trainieren!“

Keiner wisse, ob er selbst in zwei Wochen an einer beidseitigen Lungenentzündung leiden werde oder nicht. Wenn man dann erst mit Atemtherapie beginne, sei es reichlich spät. „Es ist aber wissenschaftlich erwiesen, etwa durch operierte Lungentumorpatienten, dass solche schwerkranken Menschen schneller von der Beatmungsmaschine wegkommen“, betont die Sportmedizinerin.

Susanne Weigel ist Physiotherapeutin in der Rehaklinik Insel Usedom in Heringsdorf. Die 30-Jährige führt mit einem älteren Patienten das Lungentraining vor, dass sich jeder Bürger auf der Hompepage der OZ auch anschauen und nachmachen kann. Quelle: Cornelia Meerkatz

Schneller wieder von Beatmungsmaschine weg

Inhalte eines solchen Lungentrainings umfassen in der Regel folgende Punkte, die einfach an die aktuelle Corona-Situation angepasst werden können: 30 Minuten Sport pro Tag wie Joggen vor dem TV, Liegestütze (gut für die Atemmuskeln), Hampelmann-Sprünge, Dehnen und eben die in Heringsdorf entwickelte Atemtherapie von zehn Minuten, die man möglichst zwei- bis dreimal am Tag wiederholt.Die Ärztin empfiehlt zudem zu Hause laut Singen, ein Blasinstrument spielen, mit Kindern den Strohhalm-Wattebausch-Pustewettkampf machen, Luftballon aufblasen und „Lauf 10“ – das millionenfach erprobte Trainingsprogramm zur Stoffwechselaktivierung des Sportmediziners Prof. Halle aus München.

Dominoeffekt rettet unzählige Leben

„Jeder Bürger, der einen Tag früher ohne Beatmung auskommt, setzt Ressourcen für andere frei. Mit diesem Dominoeffekt können wir zusammen unzählige Leben retten“, appelliert Dr. Sandra Gawehn an die Menschen. Die Atemtherapie können alle machen – von Kindern bis den über 80-Jährigen, Schwangere, Menschen im Homeoffice, Senioren im Altenheim und Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen. Jeder kann seine Atemmuskulatur, sein Immunsystem und seinen Stoffwechsel noch stärken und die Belüftung der Lunge optimieren. „Bakterien hätten es schwerer, eine Superinfektion zu erzeugen. Aber: Niemand kann für Sie trainieren. Bitte machen Sie mit. Sie helfen sich und vielen anderen!“, fordert die Ärztin.

Von Cornelia Meerkatz