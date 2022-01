Heringsdorf/Dubai

Usedomer Kulturgut auf der Weltbühne – das war der Plan von Dirk Mund, der den Strandkorb auf der Expo in Dubai präsentieren wollte. Doch der Trip in die Vereinigten Arabischen Emirate ist kurzfristig abgesagt worden.

Der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, begründete das mit der Ausbreitung der Omikron-Variante und dem damit verbundenen Risiko einer Infektion oder mehrtägigen Quarantäne. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind als Hochrisikogebiet eingestuft, so Woitendorf, dessen Verband mit der Organisation des Auftritts beauftragt worden war. Das Land wollte vom 24. bis 30. Januar Exponate im Deutschen Pavillon und im Außenbereich präsentieren.

Auch Usedom wäre dabei gewesen, vertreten durch Mund und als Dienstleister für das Landesmarketing. „Ich bin tieftraurig, dass wir uns in Dubai nicht zeigen dürfen. Klar, kommt so eine Absage in Pandemiezeiten nicht überraschend. Ich bin aber enttäuscht über die Kurzfristigkeit und die Kommunikation aus Schwerin. Man hat uns in die Entscheidung nicht eingebunden“, kommt von Mund, Prokurist von „Korbwerk“ in Heringsdorf, Kritik.

„Land übernimmt alle Kosten“

Den Auftritt bei der Expo wollte sich MV 400 000 Euro kosten lassen. „Das Land übernimmt alle mit der Organisation entstandenen Kosten, so auch für die Vorbereitung der Landespräsentation und damit für die Lieferung der Strandkörbe. Eventuelle Stornogebühren für Flug- und Reisekosten muss jeder Teilnehmer selbst tragen“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm und ergänzt zur Absage: „Es ist klar, dass wir unter diesen Bedingungen keine Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern zur Expo entsenden. Dubai ist Hochrisikogebiet.“

Aktuell werde laut Timm geprüft, ob einzelne Elemente der Landespräsentation, die bereits nach Dubai geliefert worden sind, vor Ort ohne Personal der Landesverwaltung präsentiert werden können. Das gilt auch für die Strandkörbe.

Acht sind seit Oktober 2021 auf dem Weg in die Wüste. Vom Rostocker Hafen ging es mit dem Schiff in die Stadt mit dem höchsten Wolkenkratzer (Burj Khalifa 828 Meter) der Welt. „Wir haben im Auftrag des Landesmarketing vier Zwei-Sitzer und zwei Ein-Sitzer nach Dubai geschickt. Ob sie schon da sind, weiß ich nicht“, sagt Mund, dessen Firma nach eigenen Angaben die älteste Strandkorbmanufaktur Deutschlands ist.

Zwei weitere Strandmöbel aus seinem Haus sind ebenso auf dem Weg in das Öl-Land. Der Usedomer will in der Wüste aber nicht nur seine Produkte zeigen, die zu einem Markenzeichen in MV geworden sind. Man erinnert sich nur an das Bild vom Juni 2007, was um die Welt ging. Beim G8-Gipfel in Heiligendamm nahmen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Staatsgäste, unter ihnen George W. Bush und Wladimir Putin, in einem sechs Meter breiten Strandkorb Platz.

Prokurist Dirk Mund von „Korbwerk“ Heringsdorf lieferte mehrere Strandkörbe nach Dubai. Quelle: Hannes Ewert

Nachhaltiges Flechthandwerk in der Wüste

Weil das große Thema der Messe Nachhaltigkeit ist, sollte sein Mitarbeiter Udo Marron vor Ort einen Strandkorb nachhaltig bauen. Für die Herstellung des Geflechts wird das Naturmaterial „Bondot“ genutzt. Nachhaltig sind auch die Beschläge und das Teakholz. „Es ist bitter, dass die Reise abgesagt wurde“, sagt Marron, der bereits bei der Expo in Mailand 2015 das traditionelle Handwerk aus Mecklenburg-Vorpommern präsentieren durfte.

Von einem finanziellen Schaden für das Korbwerk will Mund gar nicht sprechen. „Viel höher ist der Imageschaden. Es ist ja nicht nur damit getan, dort Strandkörbe hinzuschicken. Wir hatten ein gutes Konzept und wollten Werbung für unser Land machen. Da ist viel Wissen eingebracht worden, um MV würdig zu vertreten“, so Mund, der am 22. Januar mit seinem Kollegen von Hamburg in die Wüste fliegen wollte. „Wir sind alle geimpft, geboostert und hätten auch den PCR-Test gemacht. Gefühlt habe ich schon im Flieger gesessen“, sagt der 59-Jährige. Auf eigene Faust nach Dubai zu fliegen, schließt Mund aber aus. „Wir sind Teil eines Konzeptes. Alle zusammen ergeben nur ein Puzzle.“

Die Weltausstellung, die im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben wurde, läuft bis zum 31. März. MV wollte sich in den Bereichen Fremdenverkehr, Gesundheit und Biotechnologie vorstellen.

Von Henrik Nitzsche