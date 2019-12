VIDEO: Hier verlässt die Mega-Yacht „Crystal Endeavor“ die Stralsunder Werft

Stralsund

In Stralsund ist am Samstag die Luxusyacht „ Crystal Endeavor“ ausgedockt worden. Am Sonntag wird das Schiff zu Wasser gelassen.

Die 164 Meter lange „ Crystal Endeavor“ muss die Halle verlassen, weil dort auch schon an den Segmenten der „Global II“ gearbeitet wird. Die brauchen immer mehr Platz. Deshalb muss die Luxusyacht raus. Sie wird an der Kaianlage fertig gebaut. Vor allem der Innenbau steht nun an. 2020 soll der Neubau ausgeliefert werden. Dann ist er laut Auskunft der Reederei Crystal Cruises die weltweit größte Luxus-Expeditionsyacht mit Eisklasse.

Ein Promo-Video von MV Werften zeigt den spektakulären Ausdock-Prozess.

Von OZ