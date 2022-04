VR-Banken in MV wollen bei Sanierung von Spielplätzen helfen – jetzt bewerben

Rostock

Wacklige Rutschen, rostige Klettergerüste, verdreckte Sandkästen: Viele Spielplätze im Nordosten brauchen eine Frischzellenkur. Kennen Sie solch einen Spielplatz? Dann machen Sie ein Foto und laden Sie es hier hoch. Kennwort: Spielplatz.

Hintergrund: Unter dem Motto „Spielen? Aber sicher!“ starten die Volksbanken Raiffeisenbanken im Land Sanierungsaktionen für Spielplätze in MV. Vom 1. bis zum 30. April können sich Kitas, Schulen, Städte, Gemeinden oder andere private und öffentliche Träger von Spielplätzen unter der Adresse vr-mv.de/spielenabersicher online bewerben und Geld für die Sanierung von Spielplätzen erhalten.

Einfach bewerben

„Viele Betreiber von Spielplätzen können die teure Instandhaltung von Spielgeräten aber nicht allein tragen“, sagt Ronny Bauch von den Volksbanken Raiffeisenbanken. „Deshalb haben wir die Aktion ‚Spielen? Aber sicher!‘ vor vielen Jahren ins Leben gerufen.“ Auch Träger und Betreiber von Spielplätzen, die schon in den letzten Jahren an der Aktion teilgenommen haben, können erneut mitmachen.

Seit 2009 fast 400 Spielplätze in MV saniert

Seit dem Start der Aktion im Jahr 2009 haben die Volksbanken Raiffeisenbanken in MV schon mehr als 750 000 Euro für Spielplatzsanierungen beigesteuert und rund 400 Sanierungen, Modernisierungen und Reparaturen durchgeführt. In diesem Jahr gibt es erneut einen fünfstelligen Betrag, so Ronny Bauch. Bis zu den Sommerferien werden die Gewinner von den regionalen VR-Banken ausgewählt und benachrichtigt. Die Sanierungen starten im Spätsommer.

Von Thomas Luczak