Rostock

Händchen haltend schlendern Martin und Ute Eilitz über den Rostocker Neuen Markt. Wenn da nicht die eine oder andere Falte und graue Haare zu sehen wären, könnte man denken, die beiden seien ein junges, frisch verliebtes Paar.

In gewissem Sinne sind sie es auch: zumindest jung geblieben und verliebt wie am ersten Tag – und das nach 35 Jahren Ehe. Zum heutigen Valentinstag haben sie mit der OZ über ihre Liebe gesprochen.

Partnervermittler Alkohol

Kennengelernt haben sich die beiden vor 36 Jahren in Berlin. Schuld war der Alkohol – aber nicht, wie man vielleicht denken könnte: „Ich bin regelmäßig in eine Saftbar gegangen, wo sich trockene Alkoholiker trafen. Dort ging es gesitteter zu als in normalen Kneipen“, erinnert sich Martin.

Ute wiederum begleitete eine Freundin, die versuchte, vom Alkohol wegzukommen, in die Saftbar. „Da bin ich mit Martin ins Gespräch gekommen und konnte mich gleich gut mit ihm unterhalten.“ Martins gutes Aussehen habe auch eine Rolle gespielt, „aber entscheidend war der Charakter.“ Und auch Martin weiß noch genau: „Es hat sofort gefunkt.“

Mai musste sein

Eigentlich wollten die Ur-Berliner, die beide schon eine Ehe hinter sich hatten, nicht erneut heiraten, sagt Martin. „Ich habe gesagt: nie wieder“, erinnert sich auch Ute. Irgendwie lief es dann aber doch darauf hinaus – unter einer Bedingung: „Wenn, dann musste es im Mai sein“, so Martin.

Und da sie im Standesamt einen Termin für den 30. Mai bekamen, wurde tatsächlich geheiratet. „Wir haben uns gesagt: Dann können wir später unseren 30. Hochzeitstag an einem 30. feiern“, sagt Martin. So kam es dann auch vor fünf Jahren.

Umzug nach Treppensturz

Kurz darauf stand eine große Veränderung an: Martin stürzte in der Wohnung am (West-)Berliner Stadtrand und kam danach die Treppen in den zweiten Stock nur noch schlecht runter.

„Uns wurde klar: Auf Dauer können wir in dieser Wohnung nicht bleiben.“ In der Bundeshauptstadt war es aber schwer, etwas Bezahlbares zu finden. Also entschieden sich die Eilitz’ für den Umzug nach Rostock.

Mutiger Schritt: Der Umzug nach Rostock

„Unsere Freunde haben gesagt: ,In Eurem Alter? Ihr seid aber mutig!’“, erinnert sich Ute und fügt augenzwinkernd hinzu: „Es stimmt ja: In unserem Alter zieht man eher ins betreute Wohnen.“

Doch das Paar entschied sich für eine nette Wohnung im Rostocker Nordosten. „Da haben wir die Straßenbahn direkt vor der Tür. Besser kann es nicht sein.“

35 Mal Urlaub in Warnemünde, bis Rostock zur Heimat wurde

Dass die Wahl auf Rostock fiel, kam nicht von ungefähr: „Meine Großmutter hatte vor der Wende immer von Warnemünde geschwärmt. Dort war sie noch vor dem Zweiten Weltkrieg immer gerne“, berichtet Ute.

Dann kam die Wende: „Seit dem Mauerfall sind wir immer wieder nach Warnemünde in den Urlaub gefahren.“ 35 Mal waren sie inzwischen im Ostseebad. „Rostock ist eben die Badewanne von Berlin“, zitiert Martin den Beinamen, den eigentlich Usedom innehat.

Jetzt, da das Ehepaar EIlitz sein Zuhause in MV gefunden hat, will es auch noch mehr davon sehen: „Wir sind gerade zu Beginn der Corona-Pandemie umgezogen, seitdem war vieles nicht möglich“, sagt Martin. „Aber wir haben noch eine lange Liste: Schwerin, Wismar, Stralsund oder Graal-Müritz.“

Das Geheimnis ihrer Liebe

Und was hält die Liebe so lange frisch? „Mein Mann war immer an meiner Seite“, erklärt Ute. „Als ich wegen eines Hirntumors im Krankenhaus lag, saß er die ganze Zeit an meinem Bett. Es ist viel wert, wenn der Andere für dich da ist.“

Martin schätzt an Ute: „Sie hat alles mitgemacht.“ Auch als er in seinen letzten Jahren als Paketbote bei der Post viel Ärger im Beruf hatte, den er auch teilweise mit nach Hause nahm. Mit Anfang 50 wurde er dann in den Ruhestand geschickt. „Das bedeutete auch weniger Geld. Aber es hat immer gereicht.“

Ersatzkinder in Gastfamilien

Kinder haben die beiden nicht, weder aus erster noch aus zweiter Ehe. Dafür engagierten sie sich lange in der Betreuung von Brandenburger Gastfamilien, die Austauschschüler aus dem Ausland aufnahmen. „Das waren sozusagen unsere Kinder“, erinnert sich Ute.

Heute arbeitet Martin in der Rostocker Geschichtswerkstatt mit, Ute schlichtet ehrenamtlich Streitigkeiten unter Schülern. Eigene Hobbys seien wichtig, sagt Ute: „Wir hängen ja nicht ständig aneinander. Das geht nicht.“ Dennoch verbringen sie viel Zeit miteinander. So fahren sie regelmäßig in die Innenstadt, um ins Café zu gehen.

Weiterhin kaum Alkohol

Alkohol, der sie zusammengebracht hat, indem sie ihn nicht getrunken haben, genießen sie bis heute nur sehr sparsam: „Vielleicht drei Gläser Sekt im Jahr: Zum Anstoßen an Silvester, zum Geburtstag und natürlich zum Hochzeitstag“, sagt Martin. Dann ist wohl am 30. Mai das nächste Glas fällig.

Von Axel Büssem