Die Kinos bleiben geschlossen, die Restaurants ebenso. Doch genau dorthin zieht es sonst viele Paare am Valentinstag. Was also nun? Die OZ gibt Tipps, wie Liebende den Tag in MV trotz Corona-Krise schön verbringen können – von Ausflügen ins Winterwetter bis hin zum romantischen Candle-Light-Dinner.