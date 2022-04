Veranstaltungen in Rostock - Van Gogh, Rostock boxt, Flair am Meer: Volles Programm in Stadthalle und Hansemesse

Nach monatelanger Durststrecke können Konzertbesucher und Messefans sich wieder auf zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen in Rostock freuen. Die OZ hat einige Höhepunkte in Mai und Juni herausgesucht.