Sassnitz

Das Corona-Virus hat nun auch die Rügener Schulen erreicht. Die Selliner CJD-Schule wurde vorübergehend geschlossen, nachdem dort eine Schülerin positiv getestet worden war. In Sassnitz und Bergen sind mehrere Klassen und Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden (die OZ berichtete). Ingo Alexander sieht das mit Sorge. Doch nicht allein der Pandemie wegen. Er befürchtet, dass die Behörden nun mit Maßnahmen reagieren, die mehr schaden als helfen. In einem offenen Brief hat er sich an die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewandt. Darin warnt er eindringlich vor der Einführung einer Maskenpflicht an den Schulen in MV.

Land delegiert Entscheidung an örtliche Gesundheitsämter

Die gilt bislang nur außerhalb des Klassenzimmers. Wenn die Mädchen und Jungen der weiterführenden Schulen, also ab Klasse 5, auf den Flur, den Schulhof oder die Toilette gehen, müssen Mund und Nase bedeckt sein. Auf ihren Plätzen können sie den Schutz abnehmen. Noch, sagt der Vater zweier Kinder. Er befürchtet, dass sich das bald ändern könnte. Zwar habe sich das Land Ende Oktober gegen eine flächendeckende Maskenpflicht im Unterricht ausgesprochen. Es delegiert diese Entscheidung aber an die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte. Sollten innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner gemeldet werden, können die regionalen Gesundheitsämter das Tragen einer „Mund-Nasen-Bedeckung“ im Unterricht ab Klasse 5 fordern. Wird die Marke von mehr als 50 neu gemeldeten Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten, können der Kreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt festlegen, dass die Pflicht an sämtlichen weiterführenden Schulen in ihrem Einzugsbereich gilt. Die Grundschulen sind in beiden Fällen davon ausgenommen.

Kopfschmerz, Schwindel und Konzentrationsverlust?

Mit der Maskenpflicht auf den Gängen und dem Schulhof haben sich die meisten Schüler arrangiert. Aber von morgens bis nachmittags mit Maske lernen, diese ununterbrochen tragen, ob im Unterricht oder in der Pause – Ingo Alexander mag sich das nicht vorstellen. Sein Sohn geht in die 8. Klasse. „Ich habe Sorge, dass es seiner Gesundheit schadet“, sagt der Insulaner aus der Gemeinde Kluis. Alexander zitiert eine Neurologin, die bereits im Frühjahr vor Hirnschäden durch den Sauerstoffmangel beim dauerhaften Tragen einer Maske gewarnt hatte. „Das Risiko könnte man ja in Kauf nehmen, wenn der Nutzen zweifelsfrei erwiesen wäre.“ Doch auch in dieser Frage gibt es von verschiedenen Fachleuten gegenteilige Aussagen. „Eine Studie aus den USA, bei der Covid-19-Infizierte befragt wurden, hat belegt, dass das Tragen oder Nicht-Tragen einer Maske keinerlei Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Infektion hatte.“ Stattdessen seien Kopfschmerz, Schwindel und Konzentrationsverlust nicht seltene Begleiterscheinungen beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. „Dazu kommt, dass kaum jemand bei uns richtig mit den Masken umgeht. Eigentlich dürfte man sie nur an den Bändern anfassen und so auch aufsetzen. Aber bei vielen baumeln die zwischendurch einfach am Ohr oder irgendwo am Körper herum“, hat Ingo Alexander in seinem Laden in der Sassnitzer Altstadt beobachtet. „Wir alle tragen seit dem Frühjahr Masken. Und was hat es uns gebracht?“

„Grenzwerte wurden willkürlich festgesetzt“

Ingo Alexander mahnt ohnehin zu mehr Sachlichkeit, wenn es um die Corona-Gefahr geht. Laut den offiziellen Zahlen lägen aktuell in Deutschland nicht mehr Patienten mit Atemwegserkrankungen auf den Intensivstationen als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, als die Pandemie noch nicht ausgebrochen oder noch nicht bekannt war. Im vielzitierten Schweden etwa sei die Sterberate 2012 viel größer gewesen als in diesem Jahr. Kurzum: Der diplomierte Naturwissenschaftler hält die Argumentation für eine Maskenpflicht im Unterricht für ziemlich dürftig, die festgelegten Grenzwerte für willkürlich bestimmt.

Vor der Forderung, dass die Schüler im Unterricht Mund und Nase bedecken müssen, scheinen auch die Behörden zurückzuschrecken. „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (. . .) macht den Unterricht aus pädagogischer Sicht schwieriger“, begründet etwa die Bildungsministerin von MV, Bettina Martin, den Verzicht auf die landesweite Einführung der Maskenpflicht. „Wir wollen den Einsatz dieser Maßnahme, solange es vertretbar ist, verhindern“, lässt sie über die Pressestelle des Ministeriums mitteilen. Auch im Landratsamt zaudert man derzeit, zu diesem Mittel zu greifen. „Wir gehen in dieser Frage zurückhaltend vor“, sagt Sprecher Olaf Manzke. Man schaue nicht allein auf die Fallzahlen, sondern betrachte auch andere Faktoren, etwa wie viele Klassen einer Schule betroffen seien und wie viele Schüler und Lehrer sich in Quarantäne befänden. „Es ist auch möglich, dass wir Schulen vorübergehend ganz schließen.“

Lieber Schulschließung als Maskenpflicht

Das, so die Bildungsministerin, solle aber nicht flächendeckend geschehen. Viele Schüler, Eltern und Lehrer erinnern sich noch an die Situation im Frühjahr. Wochenlang mussten die Schüler zu Hause bleiben und sich die Eltern um die Kinder kümmern. Auch seinerzeit hatte Ingo Alexander die Zustände in einem offenen Brief an die Ministerpräsidentin angeprangert und auf die Auswirkungen aufmerksam gemacht. Die Landesregierung reagierte mit einem Antwortschreiben der Bildungsministerin. Wie würde er entscheiden, wenn er die Wahl zwischen Maskenpflicht und Schulschließungen hätte? Ingo Alexander muss nicht lange nachdenken. „Das ist beides katastrophal, aber in dem Fall hielte ich die Schulschließung für das kleinere Übel.“

Von Maik Trettin