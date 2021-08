Düssin

Marathon-Meister, Tüftler, Unternehmer, engagierter Macher – Ulf Lunge betreibt gemeinsam mit seinem Bruder Lars Lunge im mecklenburgischen Düssin eine Laufschuhmanufaktur. Wie kam es zu der Schuhfabrik im sanierten Kuhstall auf dem Mecklenburger Land?

Eine Leidenschaft fürs Laufen und die richtigen Schuhe

„Sie haben einen Senkfuß“, sagt Ulf Lunge zur Begrüßung. Trotz Füßen in Stiefeletten stimmt die Diagnose auf den ersten Blick. Über 40 Jahre Erfahrung im Laufschuhgeschäft hat der Unternehmer inzwischen zu bieten. Lunge selbst joggt viermal die Woche eine Stunde und 10 Kilometer. „Ich bin leidenschaftlicher Läufer, finde die Sportart so demokratisch, da sie jeder machen kann“, erzählt Ulf Lunge (60), der bereits mit 18 Jahren seinen ersten Laufschuhladen in Hamburg eröffnete.

Der Laserkopf einer Maschine schneidet den Stoff zurecht, der für die Laufschuhe benötigt wird. Quelle: Martin Börner

„Ich habe mich schon immer für Dinge begeistert“

Eher ungewöhnlich für einen Abiturienten, aber der heute 60-jährige Hamburger ist immer noch so umtriebig wie damals. Als Jugendlicher hat er seinen Wecker auseinandergenommen und analysiert oder sich mit einer Eidechsenzucht versucht. „Ich habe mich schon immer für Dinge begeistert und wollte ihnen auf den Grund gehen.“ Gemeinsam mit seinem Bruder Lars Lunge (55) führt er die Geschäfte. Die beiden ergänzen sich. „Wir tauschen uns aus und finden immer eine Synthese.“

Gabriela Dirksen (59), arbeitet als Stepperin in Düssin an einer der Nähmaschinen und fertigt die Schuhe per Hand. Quelle: Martin Börner

Schuhmanufaktur im Kuhstall auf dem Mecklenburger Land

Inzwischen sind aus dem einstigen Laufladen drei in Hamburg und einer in Berlin geworden. Und die Schuhmanufaktur auf dem Mecklenburger Land ist hinzugekommen. „Wir haben uns 2005 in den ehemaligen Kuhstall verliebt. Wir wollten das Gebäude retten und haben es saniert. Was mal daraus werden sollte, wussten wir zu der Zeit noch nicht“, erklärt Lunge, der auf 6000 Quadratmetern seit 2008 eine Produktion mit heute rund 30 Mitarbeitern und 80 Schuhmodellen betreibt. Die Bequem- und Laufschuhe werden in dem historischen Haus entworfen und per Hand gefertigt.

Lunges Lauferfahrung steckt er in die Schuhe

Die Idee, eigene Schuhe zu entwickeln, kam Lunge, weil er findet, dass viele Laufschuhe „nur ein Kompromiss“ sind. Zu Beginn der eigenen Schuhidee hatte er auch die konventionellen Wege versucht zu bestreiten, doch „der erste Versuch in Korea war zu weit weg von dem, was wir wollten.“ Also bastelt er kurzerhand selbst die Leisten, so dass sie seinen Vorstellungen entsprechen. „Wir sind aus der Praxis, mit 50 000 Kunden pro Jahr und so vielen Füßen, die wir gesehen haben und die alle eine Geschichte erzählen. Es gibt niemanden, der so lange in der Biomechanik unterwegs ist wie wir.“ Sogar die Klebstoffkombination für die Schuhe hat der rastlose Tüftler selbst entwickelt sowie das Fräsverfahren für die Sohle.

Aus veganen Materialien entstehen Bequem- und Laufschuhe in einer Mecklenburger Manufaktur. Quelle: Anja v. Semenow

„Ich sehe Dingen gern beim Wachsen zu“

Das Besondere bei Lunge-Schuhen? „Die achsengerechte Beinbelastung“, erklärt der Unternehmer und Langstreckenläufer. Aber jedes Bein und jeder Fuß ist doch einmalig? „Mit unseren Schuhen erreichen wir 80 bis 90 Prozent aller Füße“, sagt Lunge. Produziert wird laut Lunge nur mit hochwertigen Materialien. Er setzt auf Qualität und die Entstehungsstätte in Deutschland. Die Laufschuhe sind frei von tierischen Materialien, also vegan. Lunge denkt in großen Größen: „Ich sehe Dingen gern beim Wachsen zu. Ich möchte mehr Arbeitsplätze hier vor Ort bauen.“ Auch in Zukunft soll sich der Betrieb weiterentwickeln. Aber Ulf Lunge ist sich sicher: „Egal, welche Schwierigkeiten kommen, wir werden ,Made in Germany’ bleiben.“

Von Anja von Semenow