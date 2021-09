Rostock

„Ohne Bäume keine Träume“ steht auf dem gelben Pappschild. Daneben ist ein weinender Baum zu sehen. Gemalt hat ihn die achtjährige Romy. Gemeinsam mit Mama Jule Richter ist sie am Sonnabend in Rostock zur Großdemonstration des Bündnisses #unteilbarMV gekommen, um sich für den Naturschutz einzusetzen. „In Sachen Umwelt- und Klimaschutz wird viel zu wenig getan. Deswegen sind wir heute hier“, sagt Jule Richter. Dabei sei es schwer gewesen, sich auf ein Thema festzulegen. Denn das Bündnis, zu dem mehr als 200 Initiativen und Verbände aus ganz Mecklenburg-Vorpommern gehören und das sich für eine „solidarische und gerechte Gesellschaft“ einsetzt, hat gleich fünf große Themenkomplexe auf der Agenda: Klimaschutz, Antirassismus, soziale Gerechtigkeit, Jugend und Queerfeminismus. „Das sind alles Themen, die unter den Nägeln brennen und mit denen ich mich identifizieren kann“, sagt Richter.

Transparente, Schilder, Ballons oder Regenbogenfahnen.

Auf genau diese Probleme, die viele Menschen in MV umtreiben dürften, will das landesweite Bündnis eine Woche vor der Bundestags- und Landtagswahl mit der Großveranstaltung aufmerksam machen. „Es geht darum, sichtbar zu machen, dass die großen Fragen der Zeit nur gemeinsam beantwortet werden können und unteilbar zusammen gehören“, sagt Sprecherin und Mitorganisatorin Sarina Jasch am Rande der Veranstaltung. Gekommen sind mehr als 1000 Menschen. Laut Veranstalter sind es etwa 1500 Teilnehmer. Die Polizei spricht von gut 1000. Viele tragen Transparente, Schilder, Ballons oder Regenbogenfahnen.

Nachdem sich die vorwiegend jungen Leute um 14 Uhr am Hauptbahnhof versammelt haben, marschieren sie durch die Innenstadt zum Stadthafen. Die Stimmung ist friedlich, lediglich ein Bengalo wird unterwegs abgefackelt. Musik dröhnt aus diversen Boxen. In einem der Wagen sitzt die Rostocker Sängerin Lilium und klampft auf ihrer Gitarre, übertragen wird alles per Lautsprecher.

Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles

Nach fast frei Stunden trifft der Zug am Stadthafen ein, wo es bis in den späten Abend hinein Redebeiträge zu den fünf Themenblöcken gibt. Sprecher fordern unter anderem die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles zur Einhaltung des Klimawandels sowie eine soziale und ökologische Transformation der Wirtschaft. Dazu spielen verschiedene Bands – darunter auch die Rostocker „Les Bummms Boys“. Auch Feine-Sahne-Fischfilet-Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow ist gekommen, um sich „gegen den Rechtsruck zu stemmen“, wie er betont. „Ich denke, es ist wichtig, dass viele Leute aus MV zeigen, dass sie darauf keinen Bock haben“, so Gorkow.

Einer der jüngsten Teilnehmer ist der zwei Monate alte Joris, den Papa Jonas Sommer und Mama Hulda Kalhorn mitgebracht haben. „Wir wollen uns rechtzeitig für eine solidarische Gesellschaft einsetzen, damit sich für unseren Sohn noch etwas ändert“, sagt Papa Jonas. Auch Peter Barz ist mit seiner neunjährigen Tochter Nele gekommen, um sich für Rechte von Kindern starkzumachen. „Ich finde das wichtig, weil sie die Benachteiligten in der Krise sind“, sagt der 37-Jährige.

Bündnis will seine Forderungen nach Schwerin tragen

Begleitet wird die Demonstration von den Einsatzkräften der Polizei: „Die Veranstaltung verlief friedlich. Alles war sehr gut organisiert“, lobt Polizeihauptkommissar Sven Steffenhagen am Abend. Auch Jasch vom Bündnis #unteilbarMV zieht eine positive Bilanz: „Wir sind sehr zufrieden, dass heute 1500 Leute in Rostock gemeinsam für die Themen auf der Straße waren, die uns verbinden.“ Als Nächstes wolle sich das Bündnis an den Landtag wenden. „Wir werden am 26. September nach Schwerin fahren und dort unsere Forderungen stellen. Darüber hinaus wollen wir weiter in MV aktiv bleiben und dabei auch Stadt und Land vernetzen“, so die 29-Jährige.

Von Stefanie Büssing