Schwerin/Rostock

Wie geht es mit der Berufsorientierung für die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern nach Corona weiter? Die ersten Unternehmen in MV melden, dass Schüler ihre Praktika für die erste Hälfte des Schuljahres 2020/21 – also in der Zeit vom September bis Oktober 2020 – absagen.

Und dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Matthias Dettmann, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in MV, warnt davor. Er sagt: „Auf gar keinen Fall sollten die Schulpraktika im Herbst abgesagt werden. Aus unserer Sicht gibt es dazu überhaupt keine Veranlassung. Im Gegenteil. Wir bemühen uns händeringend darum, junge Leute für unsere Branche zu begeistern. Wir können nicht darum kämpfen, wieder Gäste ins Land zu holen, und zugleich die Ausbildung vernachlässigen.

Matthias Dettmann, Dehoga MV Quelle: OVE ARSCHOLL

Hintergrund ist, dass sämtliche Praktika im Frühjahr dieses Jahr vom Land aus Sicherheits- und Hygienegründen abgesagt worden sind. Außerdem habe die Wirtschaft aktuell andere Probleme als sich um Schüler kümmern zu können. Für das zweite Halbjahr gibt es eine solche Anweisung indes noch überhaupt nicht.

Christian Moeller vom Bildungsministerium in Schwerin sagt zu der Zukunft der Schülerbetriebspraktika: „Es gibt ja eine allgemeine Verfügung des Landes, dass im zweiten Schulhalbjahr 2019/20 keine Praktika stattfinden. Für das erste Schulhalbjahr 2020/21 gibt es da vonseiten der Landesregierung bisher keine Anweisung in diese Richtung. Das müssen wir rechtzeitig anhand der Gefahrenlage bewerten und besprechen.“

Handwerkskammer : „Schüler brauchen praktische Erfahrungen.“

Auch die Handwerkskammern sehen Absagen von Schulpraktika mit Sorge. Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern in Rostock, sagt: „Es ist verständlich, dass jetzt vor allem Abschluss-Schüler ihre Prüfungen absolvieren müssen. Wir haben auch Verständnis dafür, dass Unterrichtsstoff nachgeholt werden muss. Dies sollte jedoch nicht zulasten der Berufsorientierung erfolgen“, meint er.

Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern Quelle: HWK OMV

Und weiter: „Die Schülerinnen und Schüler brauchen die praktischen Erfahrungen unmittelbar aus den Betrieben, um Lernerfolge auch auf anderen Kompetenzfeldern zu erzielen, die maßgeblich ihre Berufswahl beeinflussen. Dazu wird die Handwerkskammer ihre Werkstätten zur Berufsorientierung baldmöglichst wieder öffnen.“

IHK : „Unternehmen sind bereit, Praktikanten anzunehmen.“

Auch die Industrie- und Handelskammer ( IHK) sieht keine Gründe, Schüler im Herbst abzuweisen. Berit Heintz, Leiterin des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung bei der IHK Rostock„ sagt: „Wir haben einige Unternehmen gefragt, wie sie diesen Herbst mit Schülerpraktika umgehen werden: Generell lässt sich feststellen, dass im Moment noch Unsicherheit herrscht in Bezug auf die künftige Entwicklung. Die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, sind aber bereit, ab Herbst wieder Praktika für Schüler anzubieten.“

Berit Heintz, Leiterin des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung, IHK Rostock Quelle: Mathias Rövensthal

Unternehmerverband: „Möglichst keine Lücke in der Ausbildung.“

Pamela Buggenhagen, Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes Norddeutschland-Mecklenburg- Schwerin bewertet das sehr unterschiedlich. Sie sagt: „Schüler machen ja auch Arbeit, gerade mit diesen ganzen Hygieneanforderungen. Die kann man nicht einfach irgendwo hinstellen und gut ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Unternehmen gibt, denen das jetzt in diesem Jahr gar nicht passt.“

Auf der anderen Seite sagt sie: „Es ist aber natürlich auch so, dass aus unserer Sicht möglichst keine Lücke in der Ausbildung entstehen sollte. Einen Aufruf unserer Unternehmer, die Betriebspraktika im Herbst abzusagen, gibt es aber nicht.“

Ausbilder: „ Praktika ohne Schulvorbereitung machen wenig Sinn.“

Gerd Poloski, Geschäftsführer des Schweriner Ausbildungszentrums (SAZ), das auch Schülerpraktikanten aufnimmt, sieht da noch jede Menge Zeit: „Ich denke, das kann im Moment keiner sagen, wie das laufen wird. Es kann passieren, dass die Inhalte für die Berufsorientierung eventuell ins nächste Schuljahr mit hineingenommen werden müssen, da die Praktika für das laufende Schuljahr abgesagt worden sind.“ Diese Praktika müssten eigentlich erst mal nachgeholt werden. Poloski: „Da müssen wir sehen, ob der Fördermittelgeber das für das nächste Schuljahr mit übernimmt und finanziert. In Bezug auf die Praktika im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres werden wir uns rechtzeitig im Sommer mit allen Beteiligten zusammensetzen.“

Es könnte sein, dass sich das alles etwas nach hinten verschiebt. Die Schüler bräuchten aber eigentlich keine Angst zu haben, dass ihre Pflichtpraktika ausfallen. Im Übrigen hänge das von jeder Schule im Einzelfall ab. Schulen, die ihre Praktika direkt nach den Sommerferien eingeplant hätten, bekämen aktuell überhaupt nicht die Chance, das schulisch vorzubereiten. Und ohne diese Vorbereitung in den Schulen würden die Praktika wenig Sinn machen.

Schulleiterin: „Schüler brauchen keine Angst zu haben, dass Praktika ganz ausfallen.“

Das bestätigt Birgit Hacker, Schulleiterin des Bad Doberaner Gymnasiums Friderico Francisceum. Dort waren die Praktika zur Berufsorientierung der Neuntklässler bereits für den September eingeplant. Das werde nun verschoben, da eine Vorbereitung in dem kurzen Zeitraum nach den Sommerferien nicht möglich sei.

Die Schüler, die sich bereits beworben hatten und angenommen worden seien, wurden von der Schulleitung angehalten, mit den Betrieben Kontakt aufzunehmen und das Praktikum erst mal abzusagen oder zu verschieben. Birgit Hacker sagt aber auch: „Die Schüler brauchen keine Angst zu haben, dass ihre Praktika zur Berufsorientierung ganz ausfallen.“ Das sei nur verschoben.

Von Michael Meyer