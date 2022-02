Kühlungsborn

Der Naturschutzbund bezeichnet den Schottergarten als „Negativtrend mit ökologischen Folgen“. Es gibt viele Gründe, warum Haus- oder Gartenbesitzer auf Schotter statt auf Pflanzen setzen: ein vergleichbar geringfügiger Pflegeaufwand, die reduzierte Erscheinung und Ästhetik oder einfach die fehlende Zeit.

Der Fall aus Kühlungsborn, in dem die Anwohner am Achterstieg ihre Steingärten abreißen müssen, nachdem das Bauamt ihre Grundstücke mit Flugzeug kontrollierte, hat das Thema ins Bewusstsein vieler Leser gerückt. Die Fronten, so viel wird auch bei den Leserkommentaren deutlich, sind verhärtet.

„Warum sollte man Steingärten abreißen?“

Herbert Ruther etwa fragt: „Warum sollte man Steingärten abreißen? Sie bieten Lebensraum für Eidechsen und sie sorgen für den natürlichen Ausgleich. Ich spreche hier nicht von zehn Quadratmetern, aber es sollte doch möglich sein, das eigene Grundstück kreativ gestalten zu dürfen, im Rahmen der Umwelt und Natur.“ Aber, so fährt Ruther fort: „Die Natur hat bei mir schon immer Vorrang.“

Erik Schoop merkt daraufhin an: „Es ist ja tatsächlich so, dass es Hausbesitzer gibt, die ihren Garten zubetonieren und völlig auf Pflanzen verzichten. Das kann ja nun nicht das Gelbe vom Ei sein.“

Veit Böhm zeigt sich verwundert, schreibt: „Für was die Ämter alles so Zeit und Geld haben, ist ja unglaublich.“ Ursula Weber spricht gar von „Schikane und Geldeintreiberei“ seitens des Amts.

Brigitta Hamann aber sagt: „Gut so“ und meint damit, dass die Gärten zurückgebaut beziehungsweise abgerissen werden müssen. Martin Stelzer sieht es genauso: „Richtig so.“ Oliver Dornbusch indes gibt zu bedenken: „Auf jeden Fall pflegeleicht und die Bewässerung spart man sich auch.“

„Diese Schottergärten sind einfach unschön“

Angelika Seidel wiederum übt Kritik: „Langsam werden wir ein Land der Verbote. Wir haben wohl verlernt, unsere Bürger mit Argumenten zu überzeugen, das Richtige zu tun.“ Annett Plötz fügt an: „Steingarten ist nicht gleich Steingarten. Ein Schotterbeet mit einem Blumenkübel darauf sollte man aber nicht mit einem Steingarten verwechseln und schon gar nicht mit einem Steingarten gleichsetzen.“

Sylvia Schumacher setzt auf Ausgleich: „Leben und leben lassen, jeder sollte das doch für sich entscheiden. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ein Glück.“

Ewald Krombholz setzt sich dagegen für ein Verbot ein: „Auf jeden Fall. Und denjenigen, die hier mit Freiheit und Co. kommen, sei gesagt. Jeder muss etwas für unser Überleben – ja, so ernst ist das (!) – tun. Nicht nur die anderen. Übrigens gibt es schon sehr lange Gestaltungssatzungen, die ähnliche Sachen vorschreiben. Und die Freiheit des Einzelnen ist nichts mehr wert, wenn es die Gesellschaft nicht mehr gibt, in der man leben will.“

Auch für Marion Gerstmeyer werde es „echt Zeit“, so formuliert sie es, „dass jeder (Hauseigentümer, Bauer, jede Stadt etc.) verpflichtet wird, eine grüne Oase oder Grünstreifen für zum Beispiel Bienen anzulegen. Wer hat denn noch wilde Orchideen, Kornblumen, Oregano, Thymian im Garten? Diese Schottergärten sind einfach unschön. Man muss nicht alles zuschütten. Wir alle tragen Verantwortung für unsere Umwelt.“

Von Juliane Lange