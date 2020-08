In Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurde jetzt ein Verbot für Tiertransporte über lange Strecken in Drittländer erlassen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Tiertransporte in bestimmte Länder untersagt worden: nach Russland sowie in weitere Staaten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.