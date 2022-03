Verbraucher hamstern Speiseöl und Mehl: OZ-Leser halten das für keine gute Idee

Rostock

Nicht mehr nur in den sozialen Medien kursieren zahlreiche Bilder von leeren Supermarktregalen. Auch viele Leser stehen dieser Tage beim Gang durch den Supermarkt das eine oder andere Mal vor leeren Auslagen. Als Grund nennen Beobachter den Krieg gegen die Ukraine. Kunden in MV hamstern vor allem Mehl und Speiseöl, woraufhin die Discounter nun den Verkauf rationieren.

Anika Kock hat für dieses Kaufverhalten kein Verständnis: „Was bringen Mehl und Öl, wenn Krieg ist und Bomben fliegen? Dann gibt es auch keinen Strom mehr. Alles, was dann wichtig ist, ist die Familie und nichts wie weg. Wer will denn noch Kuchen backen oder Pommes frittieren? Ich verstehe es echt nicht.“ Katrin Koch sagt: „Das hat doch nichts mit den Konsumenten zu tun, sondern damit, dass einfach bestimmte Dinge nicht mehr ausgeliefert werden.“ Anna Anna: „Die Menschheit, schlau wie eh und je. Es gibt Lieferengpässe, deswegen muss man direkt Massen kaufen. Den Sinn dahinter muss mal einer verstehen. Man könnte auch in ganz normalen Gebrauchsmengen wie üblich kaufen, dann wäre wie immer genug für alle da.“

„Sobald es knapp werden könnte, fängt der Deutsche an zu hamstern“

Irmgard Helsper meint: „Wir sind eine merkwürdige Nation. Sobald es auch nur andeutungsweise heißt, dass es knapp werden könnte, fängt der Deutsche an zu hamstern. Da wird kartonweise Öl gehamstert und nachher wird es ranzig, weil man es gar nicht verbraucht. Wahrscheinlich gibt es Haushalte, die noch immer vom gehamsterten Toilettenpapier leben und jetzt den freigewordenen Platz mit Speiseöl auffüllen.“ Christine Weise fragt sich: „Auf der einen Seite sagt man, man solle sich bevorraten, auf der anderen Seite ist das wieder keine gute Idee. Was denn nun?“ Aysegül Aynur erzählt, dass ihr Mann in den letzten Tagen beinahe ausgeflippt sei. Dieser habe sämtliche Supermarktläden abgeklappert. Aber: „Keine Chance, alle Regale leer, nicht eine Ölsorte vorhanden. Die Verkäuferin bei Lidl hat extra ein Schild an ihrem Rücken angebracht mit der Aufschrift: ‚Bitte nicht fragen, wir haben kein Öl.‘ Ist ja schlimmer als das Corona-Hamstern.“

„Zeit, in die deutsche Landwirtschaft zu investieren“

Manuela Wenkmann hat Ähnliches erlebt: „Ich bin letzte Woche in drei Supermärkte gefahren, um eine Flasche Sonnenblumenöl zu kaufen, weil meines leer war. In allen drei Supermärkten bzw. Discountern gab es kein Sonnenblumenöl. Die Regale waren leer. Bei Toilettenpapier ist es aber schon wieder ähnlich. Ich möchte nichts hamstern, aber zumindest eine Flasche Sonnenblumenöl kaufen können.“ Mathias Braasch notiert: „Bei uns lagen gestern zwei leere Kartons für Speiseöl im Papiercontainer.“ Elli Neumann hat im Netz gesehen, dass Öl bei Ebay für 30 Euro verkauft wird. Und Alex Reinhardt zieht den Schluss: „Endlich ist die Zeit gekommen, in die deutsche Landwirtschaft zu investieren. Stichwort Abhängigkeit.“

Von Juliane Lange