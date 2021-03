Verbraucherpreise in MV im Februar um 1,1 Prozent gestiegen

Schwerin

Der Preisauftrieb zu Jahresbeginn hat sich im Februar in Mecklenburg-Vorpommern verstärkt. Die Verbraucherpreise lagen 1,1 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin bekanntgab.

Im Januar hatten die Preise erstmals nach sechs Monaten wieder höher als ein Jahr zuvor gelegen. Dafür wurde neben steigenden Energiepreise vor allem das Auslaufen der für ein halbes Jahr abgesenkten Mehrwertsteuer Ende 2020 verantwortlich gemacht.

Die Mehrwertsteuer war im Juli 2020 gesenkt worden, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise für Haushalte zu mildern. Lagen die Verbraucherpreise im Dezember noch 0,8 Prozent unter dem Niveau vom Dezember 2019, mussten die Verbraucher im Januar 0,9 Prozent mehr für ihre Lebenshaltung aufbringen als im Januar 2020.

Von dpa