Verdacht auf Menschenhandel: Durchsuchungen in MV und Niedersachsen

Ueckermünde

Die Bundespolizei und das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern haben am Dienstag Objekte in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen mehrere Beschuldigte unter anderem wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, der Urkundenfälschung und des Menschenhandels, teilte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt mit. Zuvor hatte der „Nordkurier“ über Durchsuchungen in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) berichtet.

Auch der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist nach Angaben der Bundespolizei betroffen. Die Aktionen erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stralsund und würden durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die Landespolizei Niedersachsen unterstützt. Weitere Informationen könne die Bundespolizei aus einsatz- und ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht geben. Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern werde nach Abschluss der Maßnahmen weitergehend informieren.

Von RND/dpa