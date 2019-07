Greifswald

Im Stadthaus in Greifswald ist am Dienstag ein Brief mit einem verdächtigen Pulver entdeckt worden. Ein Mitarbeiter der Bußgeldstelle hatte den Brief in der Post gefunden, einen pulverähnlichen Inhalt ertastet und sofort den Amtsleiter informiert, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Alle Mitarbeiter und Behördengänger mussten das technische Rathaus verlassen. Die Feuerwehr sicherte den ungeöffneten Briefumschlag und versiegelte das Büro. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt. In dem Gebäude arbeiten die Ämter der Kommune. Wie es von der Stadt weiter hieß, geht der Umschlag nun an das Robert-Koch-Institut zur Untersuchung. Ergebnisse lägen in 24 bis 36 Stunden vor.

mr