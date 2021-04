Schwerin/Rostock

Kein Kontakt, kein Sport, kein Vereinsleben: Die Leidtragenden sind nicht nur die Sportler, sondern auch die Vereine in MV. Der Landessportbund (LSB) verzeichnete Anfang des Jahres 3091 Mitglieder weniger als im Januar 2020. „Das ist ein spürbarer Rückgang“, sagt Sprecherin Barbara Adrian. Und der LSB rechne damit, dass noch wesentlich mehr dem organisierten Sport den Rücken kehren, wenn der Vereinssport auch 2021 weiterhin massiv eingeschränkt bleibt.

Das spürt gerade der Rostocker Basketball-Club (EBC), zu dem auch die Profimannschaft der Seawolves gehört. „2020 hielten sich die Austritte noch in Grenzen, die Leute hofften, dass es bald wieder losgeht. Das hat sich 2021 schlagartig geändert“, berichtet Vereinsvorstand André Jürgens. Zwischen 350 und 400 Mitglieder habe der EBC in den vergangenen Monaten verloren – vor allem im Kinder- und Jugendbereich.

Über 1,4 Millionen Euro „Corona-Hilfe“ für Vereine

Das mache sich auch finanziell bemerkbar: „Ohne die Hilfe von Bund, Land, aber auch Sponsoren und Fans wäre die Not groß.“ Sieben Mal gewährte das Land die Liquiditätshilfe für Profivereine in einer Gesamthöhe von 1 038 767 Euro, 147 weitere Vereine haben insgesamt 365 000 Euro Sportvereinshilfe erhalten, wie das Sozialministerium mitteilt.

Rund 500 Mitglieder hat auch der größte Breitensportverein des Landes, der PSV Rostock, eingebüßt. Zu Jahresbeginn 2020 waren es knapp über 3000, jetzt nur noch 2520. „Die Kündigungsquote ist nur geringfügig höher als sonst, aber wir gewinnen keine neuen Mitglieder dazu“, erklärt Marko Zülske, geschäftsführender Vorstand. Dieses Problem kann Daniel Voigt, Vorsitzender des SV Blau-Weiß Grevesmühlen bestätigen: „Nur eine Handvoll haben konkret wegen Corona gekündigt, dennoch haben wir 100 Mitglieder weniger als noch vor einem Jahr. Da hatten wir 725.“

Vereinslandschaft in MV 1871 Vereine gehören zum Landessportbund. Zusammen verzeichnen sie 257 587 Mitglieder. Allein 469 Vereine bieten die Sportart Fußball an, 240 von ihnen sind gezielt im Nachwuchsbereich tätig. Der größte Breitensportverein ist mit 16 Abteilungen der PSV Rostock. Die Stadt mit der größten Vereinsvielfalt ist Greifswald. Hier sind 97 Sportvereine heimisch, die 50 verschiedene Sportarten anbieten.

Fehlender Vereinssport birgt weitreichende Probleme

Die Frage, die Voigt sich stellt: „Wie viele kehren nach der Krise tatsächlich aktiv zurück? An den Zustand, dass die Wochenenden wettkampffrei sind und man Zeit für anderes hat, haben sich sicher viele gewöhnt.“ Rita Kremer, Leiterin der Geschäftsstelle des Sportbundes Greifswald hat ebenfalls die langfristigen Konsequenzen des fehlenden Vereinssports im Blick: „Er führt bei Kindern zu mangelnder Sozialkompetenz, zu Übergewicht, zu ganzen fehlenden Jahrgängen in Vereinen. Das wird in Zukunft bis hin zu Olympia spürbar sein.“

PSV-Chef Zülske blickt bereits auf die Zeit nach der Krise: „Nicht nur der Sport, sondern vor allem die Gesellschaft und die Politik sind dann gefragt, um alles wieder auf die Beine zu stellen.“ Der organisierte Sport werde noch lange Zeit nach der Corona-Pandemie mit der Bewältigung ihrer Folgen zu tun haben, ist sich LSB-Präsident Andreas Bluhm sicher. Außerdem mache er sich um die gesundheitlichen Folgen für die gesamte Bevölkerung Sorgen: „Sport ist Heilmittel – physisch und psychisch. Wir brauchen eine Öffnungsperspektive, die dazu beitragen wird, die Potenziale des Sports bei der Überwindung der Pandemie freizusetzen,“ meint LSB-Präsident Andreas Bluhm.

Kinder- und Jugendsport zu fünft wieder erlaubt

Dieser Meinung sei auch Sozialministerin Stefanie Drese, wie es aus dem Ministerium heißt. Ganz besonders Kinder und Jugendliche leiden unter den erheblichen Einschränkungen. Deshalb habe sich Drese für sie eingesetzt: Seit Samstag ist kontaktfreies Training draußen für Kinder bis 14 Jahre zu fünft wieder möglich. Voraussetzung: Der Trainer hat einen negativen Corona-Test.

Von Maria Baumgärtel