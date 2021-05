Schwerin

Am Tag des Aufstiegs von Hansa Rostock in die Zweite Liga verkündet die Landesregierung den Ausstieg aus dem Sport-Stopp. Bei einem Sport-Gipfel am 22. Mai in Schwerin beschlossen Landesregierung und Vertreter der Sportverbände, dass der Schul,- und Breitensport wieder öffnen darf. Der Schulsport soll laut Sportministerin Stefanie Drese (SPD) ab nächster Woche ohne Testpflicht starten, da die Schüler bereits in der Schule getestet werden.

Für die 260 000 Sportler in 1900 Vereinen in MV heißt es: Ab. 1. Juni darf wieder trainiert werden. Im Freien sind Gruppen bis zu 25 Personen, im Inneren bis zu 15 Personen erlaubt. Ab 22. Juni sollen auch Wettkämpfe wieder erlaubt sein. Für Zuschauer und Sportler gilt Testpflicht. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte und

Manuela Schwesig (SPD) Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Frank Söllner

Genesene. Das Land stellt zum Start Tests zur Verfügung.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagt: „Aufgrund der guten Lage haben wir entschieden, dass heute der Tag des Sports ist. Ich freue mich sehr, dass unser Land eine sehr gute Entwicklung hat und wir mit der Inzidenz unter 50 liegen. Somit ist Vereins- und Jugendsport für alle wieder möglich.“

Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes Quelle: Cornelius Kettler

Landessportbund-Präsident Andreas Blum und Geschäftsführer Torsten Haverland zeigten sich mit dem Ergebnis des Sport-Gipfels zufrieden: „Wir sind sehr zufrieden mit den Schritten. Wir konnten durch unsere Aktion im Vorfeld auf die Probleme im Sport hinweisen.“ Der LSB hatte in einer Online-Petition die sofortige Öffnung des Sports gefordert.

Auch in den Fitnesscentern in Mecklenburg-Vorpommern darf vom 1. Juni an wieder trainiert werden. Gleiches gilt für die Sportvereine. Diese dürfen vom 1. Juni an wieder loslegen: Unter freiem Himmel sind 25 Personen zum Training zugelassen, drinnen 15. Öffnen könnten auch Anbieter wie Yogastudios oder Ballettschulen unter Auflagen.

Von Michael Meyer