Vereinzelt Schauer und Wolken in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin/Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern startet der Dienstag mit einzelnen Wolken und Schauern.

Bei Höchstwerten um 12 Grad seien kurze Gewitter nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. Aus Nordwest wehe ein mäßig bis frischer Wind.

Weitere Aussichten

Die Nacht zu Mittwoch bleibe leicht bewölkt und trocken. Die Temperaturen kühlen auf bis zu 4 Grad ab, in Bodennähe sei leichter Frost möglich.

Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen wieder auf Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad, bei einem mäßigen Nordwestwind sind nach Angaben des DWD Windböen wahrscheinlich. Mit Regen sei am Mittwoch nicht zu rechnen.

Das aktuelle Wetter in MV:

