Verfahren gegen Polizisten in MV: Innenministerium hat 156 Beamte im Visier

Schwerin

Was ist los in der Landespolizei? Nach Auskunft des Innenministeriums laufen gegen Beamte derzeit 156 Disziplinarverfahren wegen Fehlverhaltens. Polizisten werden Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer oder Strafvereitelung im Amt vorgeworfen.

Gegen 13 Beamte werde wegen möglicher Verstöße gegen politische Treuepflicht, etwa rechtsextremer Vorfälle, ermittelt. Damit hat sich die Zahl der Verfahren gegen Beamte in MV weiter erhöht.

Zwei Minister – zwei Wege zum Umgang mit dem Problem

Vor genau einem Jahr platzte Ex-Innenminister Lorenz Caffier (CDU) der Kragen. Damals gab es 139 Verfahren gegen Beamte; Caffier legte die Zahlen offen und kündigte an: Polizisten, die Straftaten begehen, sollten bereits aus dem Staatsdienst geworfen werden können, noch bevor ein Richter einen Schuldspruch fällt. Anlass war der Verdacht von 18 Rechtsextremismus-Fällen innerhalb der Polizei. Caffiers Nachfolger Torsten Renz (CDU) legte die geplante Verschärfung des Disziplinarrechts kurz darauf auf Eis. Er wolle nichts übers Knie brechen.

Nun sieht sich Renz sogar mit einem Anstieg der Verfahren konfrontiert. Insgesamt werde aktuell wegen 226 möglichen Verstößen von Beamten ermittelt – in 156 Verfahren. Vorwürfe: unter anderem Körperverletzung (23 Fälle), Verstöße gegen Datenschutz (28), gegen das Waffengesetz (9), wegen Drogen (3), Arbeitszeitbetrug (8), Untreue (3), Freiheitsberaubung (3) oder Schusswaffenmissbrauchs (2).

In neun Fällen werde wegen eines „sexuellen Hintergrunds“ ermittelt. So geht es aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Nikolaus Kramer hervor. Der Vorwurf Verletzung des Dienstgeheimnisses taucht zehnmal auf. Auf die Frage, ob die Regierung noch immer die Notwendigkeit einer vereinfachten Entlassung von Beamten als notwendig erachte, gibt es nur eine knappe Antwort: „Nein.“

GdP-Chef: zwei, drei Prozent „ein guter Wert“

Kramer sieht einen klaren Widerspruch zu Caffiers früherer Aussage: Der CDU-Minister habe damals „nur Beruhigungspillen verteilt“. Er selbst sehe keinen Grund für schärferes Vorgehen gegen Beamte: „Die Landespolizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft“, so Kramer. Verstöße gebe es überall. Ein Rauswurf vor einem Richterspruch käme aber „einer Vorverurteilung gleich“.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jacqueline Bernhardt (Linke) kritisiert Lücken in der Statistik zu Disziplinarfällen. Nur wegen mehr Verfahren sei nicht ersichtlich, dass es tatsächlich mehr Fehlverhalten bei der Polizei gegeben hat. Eine Lanze für die Beamten bricht Christian Schumacher, Chef der Gewerkschaft der Polizei in MV. 156 Verfahren seien bei 5900 Beschäftigten „nur zwei, drei Prozent. Ein guter Wert“, so Schumacher. Was ihn störe, sei die Länge vieler Verfahren; denn oftmals stellten sich Verdächtige am Ende als unschuldig heraus.

Innenminister Renz beantwortet Nachfragen zu Details nicht. Im Herbst werde er dem Innenausschuss des Landtags zum Thema berichten.

Von Frank Pubantz