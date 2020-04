Schwerin

Der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern will die AfD auch nach der ankündigten Auflösung des sogenannten Flügels weiter beobachten. Das kündigte das Schweriner Innenministerium auf OZ-Anfrage an. „Es ist nicht davon auszugehen, dass diese organisatorische Maßnahme die ,Flügel’-Protagonisten davon abhält, ihre politischen Ziele zu verfolgen“, teilte Ministeriumssprecherin Marion Schlender mit.

„Flügel“-Chef Björn Höcke will die rechtsextreme Unterorganisation auflösen, als Reaktion auf die vom Bundesamt für Verfassungsschutz beschlossene Hochstufung zum Beobachtungsfall. Die Landesbehörde in MV will nun untersuchen, „ob und inwieweit sich der ,Flügel’ neu organisiert. In MV gehört ihm eine Personenzahl „im mittleren zweistelligen Bereich an“, heißt es.

Sympathisanten in der AfD-Landtagsfraktion

Damit stehen um die 50 AfD-Mitglieder im Nordosten unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Als bekannteste Vertreter gelten der Greifswalder Jura-Professor und Landtagsabgeordnete Ralph Weber sowie der Bundestagsabgeordnete Enrico Komning. Beide organisierten im November 2019 ein bundesweites Treffen des „Flügels“ in Binz auf Rügen. In der Landtagsfraktion finden sich mehrere Sympathisanten, darunter Fraktionschef Nikolaus Kramer und sein Stellvertreter Thomas de Jesus Fernandes.

Unterstützer sollen Waffen abgeben

Kramer, im Hauptberuf Polizist, und der Uni-Professor Weber könnten nach Ende ihrer Abgeordneten-Tätigkeit Probleme bei einer Rückkehr in ihre alten Berufe bekommen. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) kündigte im Landtag an, dass „Flügel“-Unterstützer nicht im öffentlichen Dienst tätig sein könnten. Auf Nachfrage äußert sich das Innenministerium nicht zu konkreten Personalien. Caffier kündigte außerdem an, er wolle Sympathisanten entwaffnen. 2019 war bekannt geworden, dass eine Gruppe Schweriner „Flügel“-Unterstützer regelmäßig in einem Schützenverein trainiert. Kramer sagte dem NDR, er sehe die Angelegenheit gelassen, weil er auf dem Boden des Grundgesetzes stehe.

Von Gerald Kleine Wördemann