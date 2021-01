Röbel

Mit mehreren Streifenwagen hat die Polizei in der Nacht zum Sonnabend einen flüchtigen Autofahrer auf der A19 verfolgt. Der Geisterfahrer fuhr laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Glasewitz und Güstrow von einem Feldweg durch einen Wildzaun auf die Autobahn.

Mit 170 Stundenkilometern in die falsche Richtung

Durch einen Hinweisgeber wurde die Polizei laut eigenen Angaben gegen 23.10 Uhr darüber informiert, dass ein Autofahrer auf der falschen Richtungsfahrbahn aus Rostock kommend in Richtung Berlin auf der Autobahn 19 fahre. „Der Geisterfahrer sollte von der Autobahnpolizei Linstow kontrolliert werden, als er plötzlich auf das Gaspedal trat und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Trotz mehrerer Anhalteversuche flüchtete der Mann mit seinem Wagen in Richtung Berlin/ Wittstock. Die rund 55 Autobahnkilometer fuhr er in falscher Fahrtrichtung mit bis zu 170 km/h sowie eingeschalteter Warnblinkanlage, Fernlicht und Nebelschlussleuchte. „Glücklicherweise war die A19 zum Zeitpunkt der Geisterfahrt kaum durch andere Fahrzeuge befahren“, so der Sprecher.

Alkohol und Drogen im Spiel

Die Beamten aus Röbel konnten den Falschfahrer kurz vor der Anschlussstelle Röbel stoppen. Der 35-Jährige, der mit einem PKW Nissan Almera gefahren war, musste sich anschließend einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf Drogeneinwirkung hindeuteten.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

A19 wurde voll gesperrt

Gegen den aus dem Landkreis Güstrow stammenden Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Weiterhin wurde gegen ihn Strafanzeige wegen Unfallflucht aufgenommen.

Personen wurden nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall ist ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstanden. Zum Stoppen des Fahrzeuges und zur Abarbeitung der polizeilichen Maßnahmen musste die A19 in Fahrtrichtung Rostock für kurze Zeit voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von RND/kha