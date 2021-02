Am 24. Februar sollen in MV die Klassenstufen 1 bis 6 regional zum Regelbetrieb zurückkehren. Schleswig-Holstein will Grundschulen und Kitas ab 22. Februar in den Regelbetrieb schicken – außer in Städten und Kreisen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen. Der Vergleich zeigt: Auch Hamburg und Niedersachsen gehen andere Sonderwege.