Der Brand in der Schweinemastanlage bei Kolbow (Kreis Ludwigslust-Parchim) mit 2500 verendeten Schweinen geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt zurück. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer in einem Elektrokasten innerhalb eines Stalles aus. Zu diesem Schluss sei der Brandgutachter gekommen, der den Brandort am Montag untersuchte. Doch seien die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch nicht abgeschlossen, betonte der Polizeisprecher.

Zur Galerie Eine Stallanlage eines Schweinemastbetriebes in Kolbow-Grund ist am Frühen Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Der Brand war am 22. Juli in einer Stallanlage mit 6000 Mastschweinen ausgebrochen. Rund 3500 Tiere konnten durch Einsatzkräfte und Helfer ins Freie gebracht werden und überlebten. Etwa 100 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Zwei Ställe brannten völlig aus, ein dritter wurde beschädigt. Der Schaden wurde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Kritik von Tierschützern

Die Tierschutzorganisation Peta hatte nach dem Brand Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Peta vermutet unzureichenden Brandschutz in den Ställen und wirft den Verantwortlichen vor, sie hätten möglicherweise billigend in Kauf genommen, dass die Schweine qualvoll ersticken oder verbrennen.

Der Tierschutzbund hatte als Reaktion auf den folgenreichen Brand in Kolbow bereits seine Forderungen nach kleineren Beständen und anderen Haltungssystemen erneuert.

