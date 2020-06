Verkäufer in Greifswalder Spätmarkt mit abgebrochener Flasche bedroht

Greifswald

Das hätte blutig ausgehen können: Mit einem abgebrochenen Flaschenhals ist in der Nacht zu Sonnabend ein Verkäufer in Greifswald bedroht worden. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonnabend mitteilte, wurden die Beamten gegen 1.00 Uhr zum Tatort gerufen, einem Spätkauf-Markt in der Innestadt.

Versuchte räuberische Erpressung

Dort hatte sich ein Mann eine Getränkebüchse genommen, sie auf den Verkaufstisch gestellt und zu dem Spätkauf-Mitarbeiter syrischer Herkunft gesagt, dass er diese jetzt mitnehme. Als der Verkäufer den 37- jährigen Tatverdächtigen darauf hinwies, dass er die Ware bezahlen müsse, holte dieser einen abgebrochenen Flaschenhals aus seiner Jackentasche und drohte ihm damit. Die Polizei wertet diesen Vorgang als versuchte räuberische Erpressung.

Junges Pärchen entschärfte die Situation

Zum Glück eskalierte die Situation aber nicht weiter, weil ein junges Pärchen den Einkaufsmarkt betrat, das kurzentschlossen die Bezahlung der Getränkebüchse übernahm. Anschließend verließen das Pärchen und der 37-jährige die Örtlichkeit. Verletzt wurde niemand.

Deutscher Tatverdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

Den Tatverdächtigen konnten Polizeivollzugsbeamte wenig später in der Nähe des Geschäftes stellen. Den Angaben zufolge verhielt sich der Mann den Beamten gegenüber aggressiv. Er sei deutscher Herkunft und der Polizei namentlich bekannt, hieß es. Da der Mann einen sehr verwirrten Eindruck machte, wurde ein Notarzt hinzugezogen. Dieser verfügte die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Einrichtung.

Von Jan-Peter Schröder