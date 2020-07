Verkäufer über Maskenpflicht in MV: „An heißen Tagen wird es schnell unangenehm“

Rostock

Wer das Törtchenlokal Waldenberger in der Rostocker Waldemarstraße betritt, dem erklärt ein handgemaltes Schild auf Plattdeutsch gleich, was hier in Corona-Zeiten gilt: „De Mask up“! Durch die gehorsam aufgesetzte Gesichtsmaske steigt einem dann der Duft von Kuchen und Kaffee in die Nase, und man sieht Inhaber Timm Berger (40) im offenen Küchenbereich werkeln.

Der Chef hat seine Mask up, also seine Maske auf, und backt von morgens bis mittags Törtchen und Kuchen, die dann frisch verkauft werden. „Heute haben wir Mohnkuchen und Törtchen mit Bio-Erdbeeren im Angebot“, erklärt er. Und über der Maske beschlägt seine Brille.

Die seit Monaten in Mecklenburg-Vorpommern geltende Maskenpflicht spaltet die Meinungen; während die einen die Mund-und-Nase-Bedeckung, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen soll, verabscheuen, akzeptieren andere den Schutz. So auch Timm Berger, der eine selbstgeschneiderte Maske trägt. „Ich nehme es hin, ist ja für die Gesundheit“, sagt er.

Dann kam Corona – und damit Katastrophe

Berger, in Wismar geboren, hat Konditor gelernt und in München und Berlin als Postbote und Florist gearbeitet. Vor drei Jahren hat er dann das urige Waldenberger im Rostocker Szene-Viertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt – kurz: KTV – eröffnet. Im Törtchenlokal stehen alte Möbel, sogar ein Bett mit Kissen, viele Grünpflanzen. Es sieht aus wie ein großes, gemütliches Wohnzimmer und so sollen sich die Gäste darin auch fühlen. Doch dann kam Corona. Und damit die Katastrophe für Berger und viele andere Gastronomen.

Timm Berger ist der Inhaber des Törtchenlokals Waldenberger in der Rostocker Waldemarstraße. Quelle: Julia Melzow

Erst mussten sie komplett schließen, bis sie mit strengen Auflagen wieder öffnen durften. Die Zahl der Sitzplätze im Waldenberger musste von 16 auf acht halbiert werden. Weniger Plätze, weniger Gäste, weniger Einnahmen, auch bei den Tischen auf der Terrasse muss man gewisse Abstände einhalten. Und die Bedienung eine Maske tragen. So wie die Italienerin Ginevra Margiacchi, die im Törtchenlokal arbeitet und auf der Terrasse vor dem Haus gerade den bestellten Eiscafé an einen Tisch bringt.

„An heißen Tagen ist es unangenehm mit der Maske“, erklärt die 26-Jährige auf Englisch. Darunter werde es zu warm und es sei zu befürchten, dass es ungesund ist, den ganzen Tag eine Maske zu tragen. Die Maske werde ja staubig, dreckig und man müsse das dann einatmen. Ob der Schutz wirklich gegen die Ausbreitung von Corona hilft? Da ist sie skeptisch: „Ich denke, es ist aber auf jeden Fall eine Erinnerung, dass wir uns an die Regeln halten müssen.“

Wenn die Brille bei jedem Atemzug beschlägt

Zu den Regeln beim Kauf einer Brille gehört eigentlich dazu, dass sie zum Gesicht des Trägers passen muss. Physiognomie, Mimik, das kann entscheidend sein, welche Brille der Optiker den Kunden empfiehlt. „Dabei ist eine Gesichtsmaske nicht gerade förderlich“, sagt die Diplom-Ingenieurin für Augenoptik, Nicole Pfäffle, die beim Rostocker Unternehmen Optik Sagawe arbeitet.

Und wie ist es für sie selbst, wenn sie im Kundenbereich permanent die Maske tragen muss? „Unangenehm“, sagte die 37-Jährige, „vor allem jetzt im Sommer, wenn es warm ist“. Derzeit halte sie sich so häufig wie möglich im Freien auf, wo sie keine Maske zu tragen braucht. „Shoppen macht damit überhaupt keinen Spaß“, sagt sie und hofft, dass die Maskenpflicht bald abgeschafft wird.

Jeder Brillenträger kennt das, wenn mit jedem Ausatmen unter der Maske die Gläser beschlagen. Auch Nicole Pfäffle hat Brille und Maske aufgesetzt. Die Maske hat sie selbst genäht, und dafür – standesgemäß – einen Stoff gewählt, auf dem viele kleine bunte Brillen abgedruckt sind. Damit ihre Sicht wenigstens halbwegs frei bleibt, trägt sie bei der Arbeit ein spezielles Mittel gegen das Beschlagen auf die Gläser auf.

„Das hilft zumindest eine gewisse Zeit lang“, erklärt die Optikerin, die unter anderem Spezialistin für vergrößernde Sehhilfen und Sportoptiken. Etwa für Laufbrillen, wie die leidenschaftliche Triathletin erklärt. Und Laufen, Radfahren und Schwimmen, das geht ja auch ohne Maske.

Die Maske kann auch hübsch aussehen

Den ganzen Tag arbeitet Laura Kreller mit Maske in diesen Zeiten in der Buchhandlung Thalia im Rostocker Kröpeliner-Tor-Center (KTC). Und sie hat damit kein Problem: „Ich habe mich schnell daran gewöhnt“, sagt die 21-Jährige. Natürlich werde es manchmal ein bisschen warm unter der Maske, aber das störe sie nicht. Zudem sei so eine Maske – wenn man es richtig macht – ein hübsches Accessoire, erklärt die leidenschaftliche Leserin vor allem von Fantasy-Literatur.

An diesem Tag trägt Laura Kreller eine schwarze Maske; sie habe auch blaue und welche in pink. „Es ist ja eine Sicherheitsmaßnahme, für mein Gegenüber und für mich selbst“, erklärt sie. Gut finde die Buchhändlerin, die auch bei Thalia ihre Ausbildung absolvierte, dass sie in diesen unsicheren Zeiten mit der Maske zumindest einen kleinen Beitrag gegen die Ausbreitung des Coronavirus tun könne. Und auch, dass – so ihre Einschätzung – derzeit wieder mehr Bücher gelesen würden.

Von Axel Meyer-Stöckel