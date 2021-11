Rostock

Die Touristen machen den Unterschied: Sie bescheren Rostocks Händlern nach mageren eineinhalb Krisen-Jahren endlich wieder gute Geschäfte. Das war schon im Sommer so – und das ist auch an diesem Sonntag, dem zweiten verkaufsoffenen im Jahr 2021, wieder so. Zum langen Shopping-Sonntag ist die Innenstadt voll, die Unternehmer atmen auf. Jedenfalls jene, die das Besondere bieten.

Zu den „Einkäufern“ von außerhalb gehören auch André Jänicke (55) und Antina Seemann (52) aus Ahrensburg bei Hamburg. Das Wochenende über waren sie im Kurzurlaub auf Rügen, auf dem Rückweg machen sie Station in Rostock. „Das war meine Idee“, sagt die Stormarnerin. „Sonst kriege ich André ja nicht fürs Bummeln begeistert.“ Aber nach den ausgiebigen Spaziergängen auf Rügen drückt der Schuh. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Das neue Paar habe ich gleich angezogen, im Beutel sind die alten“, sagt der Rand-Hamburger.

Am Uni-Platz sind Madlen Klaiber, Kristina Pusch, Doreen Kopplow und Nadine Nowack unterwegs. Sie kommen von einer Baby-Party. Jetzt wird gebummelt. Ob sie es auf etwas Bestimmtes abgesehen haben? „Nein“, sagt Doreen. „Wenn man etwas ganz Bestimmtes sucht, findet man es garantiert nicht. Wir wollen erstmal gucken.“ Schaufenster-Bummel. Ganz klassisch. Das geht im Internet bei Amazon und Co. nicht.

Ein Sekt auf die neue Handtasche

Während Stelzenläufer die Passanten unterhalten und am „Brunnen der Lebensfreude“ Straßenmusiker spielen, ist es in den Geschäften voll. Bei „Tommy Hilfiger“ im Rostocker Hof hat Diana Schleich (30) etwas Schönes gefunden. Chef Michael Strobel verabschiedet die Kundin persönlich. „Heute läuft es gut“, sagt er. Aber eigentlich läuft es für den Handel schon seit Wochen wieder gut. „Das darf man ja eigentlich gar nicht so laut sagen, aber wir sind zufrieden“, so Strobel.

Auch ihn hatte die Pandemie mit ihren wochenlangen Lockdowns getroffen. Seit dem Sommer geht es bergauf: „Besonders gut waren die sechs Wochen im Herbst.“ Irgendein Bundesland hatte immer Ferien, die Stadt und die Seebäder waren voll – und die Menschen in Kauflaune. „Es könnte sogar noch besser laufen, wenn nicht auch im Textilbereich die Lieferketten aus Asien ein Problem wären“, so Strobel.

Am anderen Ende der „Kröpi“, im Fachgeschäft „Ta Schuh So“, ist Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson ebenfalls guter Laune: Auch bei ihr kaufen Urlauber ein. Zur neuen Handtasche gibt es am verkaufsoffenen Sonntag einen Sekt. Auch die Stammkunden sind da.

Ja, im Lockdown hat auch sie sich Sorgen gemacht, dass die Kunden gänzlich ins Internet abwandern. „Aber kaum hatten wir wieder offen, kamen auch die Kunden zurück.“ Warum es in dem kleinen Fachgeschäft für Socken, Taschen und Schuhe gut läuft, während die großen Ketten jaulen: „Wir nehmen uns noch Zeit für Beratung und sind ganz persönlich für die Leute da.“ Das wisse die Kundschaft zu schätzen.

Händler: Lichtwoche endet zu früh

Zufriedene Gesichter auch bei Peter Magdanz: Rostocks City-Manager sagt, es gehe wieder bergauf im Handel. Mode sei wieder gefragt, allen voran Schuhe. Aber auch Spielwaren gehen bereits sehr gut. „Die Nachrichten von Lieferengpässen machen sich bemerkbar“, so Magdanz.

Soll heißen: Schon jetzt hat der Ansturm auf Weihnachtsgeschenke begonnen. „Wer das perfekte Geschenk findet, kauft es auch.“ Das sei gut so. „Das entzerrt die Adventszeit.“ Denn noch wisse ja keiner, ob dann wieder Lockdowns drohen. „Aber von den Umsätzen des Jahres 2019 sind wir leider noch weit entfernt.“

Einzige Kritik von Magdanz: Die Lichterwoche der Stadtwerke Rostock AG endet wieder mal schon am Sonnabend – und dann an einigen Stellen auch noch früher als 21 Uhr. „Es wäre schön, wenn wir in Zukunft die Lichtwoche auch auf den verkaufsoffenen Sonntag ausdehnen könnten. Da hätten wir als Händler und Stadtwerke-Kunden noch mehr von.“

