Rostock

Mit Karacho brettert ein Kleinwagen heran und schneidet die Kurve. Zum Glück kommt gerade kein Gegenverkehr. Nur kurz darauf fährt aus der Gegenrichtung ein Schlenkerbus um die Ecke. Auf dem Gehsteig steht Wolfgang Kuhlemann und schüttelt den Kopf. So gehe das hier ständig zu, sagt der Rostocker. „Der Verkehr hat deutlich zugenommen.“ Und kaum einer halte sich an die Regeln. Mit der einstigen Ruhe sei’s vorbei an der Albert-Schulz-Straße von Brinckmansdorf.

„Eigentlich soll das hier eine Erschließungsstraße sein für das Gewerbegebiet“, sagt Kuhlemann. Stattdessen nutzen Autofahrer die Strecke zwischen Riekdahl und Altenheim als Schleichweg, wollen sich so das baustellenbedingte Warten an der Ampel auf der Tessiner Straße ersparen. Wobei das Wort Schleichweg eher nicht zutrifft, denn: Kaum jemand halte sich ans Tempolimit. Erlaubt sind hier 30 km/h. „Es gibt welche, die rasen hier mit 70 lang. Das ist Wahnsinn“, sagt Kuhlemann.

Lesen Sie auch 40 Prozent der Autos in Rostock fallen durch Tüv: Diese Wagen haben die meisten Mängel

Der Rechtsanwalt engagiert sich im Verband für Wohneigentum Rostock-Brinckmanshöhe und will sich mit der Situation nicht länger abfinden. „Hier muss endlich was passieren, bevor jemand zu Schaden kommt.“ Dass es an der Kurve noch nicht ernsthaft gekracht habe, sei ein Wunder. Nicht nur er, auch viele seiner Nachbarn seien besorgt. „Wir lassen unsere Kinder nicht allein hierher. Das ist doch viel zu gefährlich.“ Aus der eigentlichen Neben- sei eine Hauptstraße geworden.

Dass die Sorgen der Brinckmansdorfer nicht unbegründet sind, zeigen Werte aus dem Rathaus: Das Amt für Mobilität habe im August Messungen an der Albert-Schulz-Straße vorgenommen, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Dabei sei festgestellt worden, dass der V85-Wert bei 45 km/h liege. Der Wert ergibt sich aus der Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrer eingehalten und von 15 Prozent überschritten wird. Heißt: Nahezu jeder siebte Fahrer hat im Messzeitraum das Tempolimit deutlich überschritten. Kerstin Kanaa: „Die Ergebnisse wurden dem Kommunalen Ordnungsdienst KOD übergeben mit der Aufforderung, Kontrollen in besagtem Bereich durchzuführen.“ Die Überwachung sei die erste Maßnahme. „Sollte dies nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, müssten wir uns erneut mit dem Thema auseinander setzen.“

Anwohner wollen notfalls selbst aktiv werden

Wolfgang Kuhlemann pocht auf Taten. Sollte die Stadt nicht bald aktiv werden, wollen die Brinckmansdorfer das Zepter in die Hand nehmen und Tatsachen für Auto- und Lkw-Fahrer schaffen. „Einige Anwohner sind richtig sauer. Es haben schon welche angekündigt, notfalls selbst für eine Verkehrsberuhigung sorgen zu wollen – wie immer das dann aussehen mag, wird man sehen“, sagt Kuhlemann bedeutsam.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorschläge, was die Stadt unternehmen könnte, habe es von den Brinckmansdorfern jedenfalls genug gegeben. Kuhlmann: „Wir motzen nicht nur, wir sind konstruktiv.“ Den Vorschlag, die Situation durch einen Kreisverkehr am neuen Gewerbegebiet zu entschärfen, habe die Stadt abgelehnt, doch es gebe genug Alternativen. Man könnte Raser durch Schikanen, wie Blumenpflanzkübel, ausbremsen, schildert er. „Oder Blitzer aufstellen.“ Wenn es ans Geld geht, gehe der ein oder andere vielleicht freiwillig vom Gas. Mehrere Anwohner hätten sich bereiterklärt, ihre Grundstücke für Starkästen zur Verfügungen zu stellen.

Im Gespräch seien auch Smiley-Displays an der Strecke: Die animierten Verkehrsschilder zeigen je nach Geschwindigkeit ein lächelndes oder trauriges Smiley an und könnten so Verkehrsteilnehmer animieren, das Tempolimit einzuhalten. Passieren muss etwas, sagt Wolfgang Kuhlemann. „So kann es nicht weitergehen.“

Von Antje Bernstein