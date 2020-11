Verkehrsunfall auf A19 bei Waren: 59-Jähriger erleidet Zusammenbruch am Steuer

Rostock

Ein Autofahrer (59) ist am Sonntag gegen Mittag auf der A19 zwischen Röbel und Waren/Müritz verunglückt. Nach Polizeiangaben erlitt der Mann am Steuer einen Schwächeanfall, daraufhin kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der zweite Wagen kam daraufhin ins Schleudern.

Ersten Angaben zufolge wurden vier Menschen bei dem Zusammenstoß verletzt. Drei Menschen wurden in umliegende Kliniken gebracht. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 31 000 Euro. Die BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Waren und Röbel in Richtung Berlin musste für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Von OZ