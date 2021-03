Nach einem Überholvorgang auf der Autobahn 20 bei Grimmen ist es zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen. Ein Fahrer bremste am Freitagabend so stark ab, dass zwei Wagen dahinter kollidierten. Ein 33-jähriger Fahrer eines weiteren Autos nahm den Angaben zufolge den Zusammenstoß zu spät war und fuhr ebenfalls hinein. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Stettin.