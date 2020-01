Verkehrte Welt: Umweltschutz macht Biosprit E 10 in MV teurer

Der Biosprit E 10 kostet inzwischen an den meisten Tankstellen in MV genauso viel wie herkömmliches Super-Benzin E 5. Verrückt: Ursache dafür ist ausgerechnet eine Umweltbestimmung, die zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Langfristig könnte dadurch auch E 5 teurer werden.