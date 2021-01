Verlängerter Lockdown: OZ-Leser kritisieren Strategie in der Corona-Politik scharf

Rostock

Länger und strenger, so lassen sich die verschärften Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus knapp zusammenfassen. Nach dem Corona-Gipfel der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag müssen sich auch die Menschen in MV auf weitere Einschränkungen einstellen. So darf sich künftig ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Die Stimmen der OZ-Leser zeigen, dass sich viele gerade an diesem Punkt stören.

Linney Langstrumpf dazu: „Dass Kinder jetzt nicht mehr bei der Personenzahl ausgenommen sind, ist Blödsinn. Wer Kinder hat, sitzt also dann komplett kontaktlos zu Hause, das ist nicht zumutbar für den Rest des Januar oder möglicherweise sogar noch darüber hinaus.“ Mirko Köpke notiert, er gehe arbeiten mit mehreren Kollegen, dürfe sich aber außerhalb seiner Familie nur mit einer weiteren Person treffen. „Wer bitte schön soll das alles kontrollieren?“ Jasmin Danielovits findet: „Diese ganzen Regeln hätten schon viel früher konsequent durchgeführt werden sollen. Wissenschaft und Politik wussten im Herbst schon, dass eine zweite Welle kommt. Erst im Dezember zu reagieren, war nicht vorteilhaft. Im Sommer als die Urlauber herdurften, hat sich auch keiner Gedanken darüber gemacht. Wäre alles früher durchgezogen worden, dann wären wir jetzt sicher durch damit gewesen.“

Anzeige

Lesen Sie auch:

Gedanken zur Krise in der Wirtschaft machen sich Annette und Maik Zoschke. Ihre Befürchtung: „Der wirtschaftliche Schaden wird rasant größer. Wer steht dafür am Ende gerade? Wenn der Mittelstand einbricht, dann haben wir ein richtiges Problem. Auch gerade hier in MV.“ Klaus S. Krebs sagt: „In Deutschland gibt es keinen Lockdown, sondern nur ein fragwürdiges Runterfahren einzelner Branchen. Viele arbeiten weiter, obwohl das Risiko nicht viel kleiner ist, und es nicht zum Lebenserhalt notwendig ist. Müssen jetzt Handwerker in Wohnungen gehen, um nicht notwendige Sanierungen zu vollziehen? Müssen jetzt Autos produziert werden? Müssen jetzt Häuser gebaut werden? Warum darf in Großraumbüros weitergearbeitet werden? Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten: Entweder wird alles auf das Notwendigste runtergefahren, bis die gesetzte Zielmarke erreicht wird, oder es bleibt alles mit umsetzbaren Hygienekonzepten offen. Der gestückelte Lockdown, der Mitte Oktober mit dem Beherbergungsverbot begann, hatte nur den Sinn einer Volksberuhigung zu Lasten weniger. Die versprochene Hilfe bekommen längst nicht alle und wenn, dann erst Monate nach dem entstandenen Schaden.“ Und dennoch, so betont es Krebs, allein der Politik die Schuld zu geben, sei zu einfach.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einschränkung der Bewegungsfreiheit geht an der Realität vorbei

Bernd Sturzrehm kritisiert: „Hauptsache die Profifußballer, Handballer und Wintersportler können ihren Sport weiterhin betreiben. Unser Sohn hat Geburtstag, wer darf ihn besuchen? Vater oder Mutter? Aber die Großeltern können und sollen die Enkelkinder betreuen, damit die Eltern arbeiten können. Wie irreal ist das?“ Lars Bergemann beklagt: „Und alles wurde ohne Beteiligung der Parlamente entschieden.“ Und weiter: „Wozu haben etwa Gastronomen Hygienekonzepte und Investitionen getätigt?“, fragt Bergemann und schickt die Antwort gleich hinterher: „Um genau die geforderten Auflagen von Politikern umzusetzen. Sie werden aber trotzdem bestraft. Ja, es ist eine Pandemie, und ja, es gibt Leid und viele Herausforderungen. Aber trotzdem rechtfertigt Corona nicht alle Verbote und Einschränkungen.“

Marion Leupold glaubt, dass die Verschärfungen „nichts bringen, so lange wir mit Bussen oder U-Bahnen fahren oder so wie ich tagtäglich mit Kunden zu tun habe.“ Der Kommentar von Hans-Caspar Schulze beschäftigt sich mit der Einschränkung der Bewegungsfreiheit. „Zum Glück sind die Inzidenzen der Landkreise noch niedrig, so dass diese Bestimmung noch nicht greift. Sie geht auch an der Realität vorbei. Gerade hier in MV pendeln viele Leute zur Arbeit, müssen zum Arzt.“ Mone Fri ist zuversichtlich: „Die Zahlen der nächsten Tage werden uns zeigen, dass die Maßnahmen folgerichtig sind. Keiner hat sich diese Pandemie gewünscht. Aber es müssen alle begreifen, dass wir nur durch gemeinsames verantwortungsvolles Handeln ans Ziel kommen.“

Von Juliane Lange