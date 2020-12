Verlegeschiff abgezogen – Nord Stream 2 will jetzt vor Dänemark bauen

Lubmin

Unter dem wachsenden Druck drohender US-Sanktionen treibt die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 den Bau der umstrittenen Ostseepipeline jetzt auch in dänischen Gewässern voran. Wie aus einer Bekanntmachung der dänischen Seefahrtsbehörde hervorgeht, werden die Arbeiten südlich der dänischen Insel Bornholm ab 15. Januar starten. Zum Einsatz soll dort das russische Verlegeschiff „Fortuna“ kommen, das bereits im Dezember ein erstes, etwa 2,6 Kilometer langes Teilstück in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone östlich der Insel Rügen verlegt hatte. Diese Arbeiten seien inzwischen abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Montag auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG mit. Das Verlegeschiff „Fortuna“ wurde von der Baustelle abgezogen und ankert aktuell vor dem Hafen Wismar.

In deutschen Gewässern fehlen noch 14 Kilometer Pipeline

Die etwa 1200 Kilometer lange Pipeline, die jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas in das westeuropäische Gasnetz speisen kann, ist zu etwa 94 Prozent fertiggestellt. In den deutschen Gewässern fehlen noch jeweils etwa 14 Kilometer der doppelsträngigen Trasse, in den dänischen noch etwa 60 Kilometer. Die USA hatten vor wenigen Tagen den politischen Druck erhöht und eine Ausweitung der Sanktionen angedroht.

Anzeige

Ob die in den deutschen Gewässern abgebrochenen Arbeiten für den Lückenschluss nun zügig fortgesetzt werden können, ist allerdings offen. Dort sind die Pipelinearbeiten bislang nur bis zum 31. Dezember genehmigt. Nord Stream 2 hatte deshalb bei der Genehmigungsbehörde, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH), den Weiterbau in den Wintermonaten beantragt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umweltverbände wollen Weiterbau im Winter verhindern

Das stößt allerdings auf heftige Kritik bei den Umweltverbänden Nabu und der Deutschen Umwelthilfe, da der Verlegekorridor durch ein EU-Vogelschutzgebiet führt, in dem vor allem in den Wintermonaten geschützte Rastvögel leben. Sollte das BSH den Weiterbau im Winter genehmigen, sei der Nabu auf ein mögliches Eilverfahren gegen den Beschluss vorbereitet, sagte Kim Detloff, Meeresschutzexperte des Nabu. „Es gab in der Ursprungsgenehmigung von 2018 klare und begründete Nebenbestimmungen, die Wintermonate als Baufenster auszusparen.“ So sollte zum Schutz von Flora und Fauna nicht nur auf den Bau in den sensiblen Wintermonaten, sondern auch auf den Einsatz von ankerpositionierten Schiffen verzichtet werden. Diese Nebenbestimmungen würde Nord Stream 2 nun durch „eine kalkulierte Salamitaktik“ umgehen.

BSH : Entscheidung möglichst bald

Dem Bundesamt für Seeschifffahrt liegen eigenen Angaben zufolge inzwischen alle entscheidungsrelevanten Unterlagen vor. „Wir streben eine Entscheidung über eine Änderungsgenehmigung möglichst bald an“, sagte eine BSH-Sprecherin.

Lesen Sie auch: Maas zu Nord Stream 2: “ Bundesregierung wird ihre Haltung nicht verändern”

Von Martina Rathke