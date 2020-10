Rostock

Tagelang passierte wenig, dann ging auf einmal alles ganz schnell: In einer eilig einberufenen Krisensitzung verabschiedete das Schweriner Regierungskabinett in der Nacht zu Freitag kurz vor Mitternacht Ausnahmeregeln für die Ein- und Ausreise in Corona-Risikogebiete.

Auslöser für die plötzliche Hektik in der Landeshauptstadt war das Überschreiten Berlins der Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, was sich allerdings schon seit Tagen abgezeichnet hatte. Damit gilt für die Hauptstadt neben Offenbach, Frankfurt, Bremen und anderen Städten und Kreisen ein faktisches Einreiseverbot nach MV. Bis zu 150 000 Berliner, die einen Ostseeurlaub im Nordosten gebucht hatte, müssen in den Herbstferien zu Hause bleiben.

7500 Pendler arbeiten in Berlin

Aber es sind längst nicht nur Urlauber, die sich umstellen müssen: Pendler aus MV, die in Berlin arbeiten, fragen sich, ob sie kommende Woche zu Hause bleiben müssen. Laut Statistischem Landesamt betraf das 2019 rund 7500 Personen, sowie 2600 weitere, die in der Gegenrichtung aus Berlin zur Arbeit in den Nordosten kommen. Schätzungen zufolge gibt es außerdem bis zu 20 000 Personen aus Berlin mit Zweitwohnsitz in MV, dazu unzählige Handwerker, Geschäftsleute, Behördenmitarbeiter, Bundeswehrangehörige und viele andere, die regelmäßig aus beruflichen oder privaten Gründen nach Berlin müssen.

Die Internetseite des Landes MV bietet ihnen keine schnelle Hilfe. Nach einigem Suchen landet man auf der Seite des Wirtschaftsministerium. Hier verspricht ein Link „aktuelle Informationen“ zum Coronavirus. Laut Staatskanzlei ist das der offizielle Informationskanal für alle praktischen Fragen rund ums Virus, auch für die neusten Entwicklungen. Die aktuellen Informationen entpuppen sich einen Klick später als eine längere Liste von Verordnungen, die in MV zurzeit die Einschränkungen in der Pandemie regeln.

Paragrafen statt Service

Mmh, aber welche davon ist die Richtige? Durch welchen der Gesetzestexte muss sich zum Beispiel Moritz Mustermann aus Greifswald quälen, der am Samstag Besuch von seinem Sohn aus Berlin erwartet? Etwa die „Allgemeinverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit über die Gewährung von Befreiungen nach der SARS-Cov-2-Quarantäneverordnung vom 8. Oktober 2020“ ? Oder besser gleich zur „Vierten Verordnung zur Verbesserung der Anlagen der Corona-Lockerungs-LVO MV vom 22.9.2020“? Vielleicht liefert ja auch ein anderes der insgesamt sieben Bürokratiemonstertexte die gesuchten Antworten, wer weiß das schon. Die meisten Normalverbraucher ohne abgeschlossenes Jura-Studium oder vertiefte Verwaltungserfahrung dürften spätestens hier genervt aufgegeben haben.

Regelmäßige Arbeitsgruppen

Ein Sprecher der Staatskanzlei weist Kritik an der Informationspolitik zurück. Es gebe regelmäßige Arbeitsgruppen, an der Vertreter der Tourismusbranche teilnähmen. „Der Informationsfluss sollte gewährleistet sein“, erklärt der Sprecher zur Zusammenarbeit mit der Urlaubsbranche. Und für alle anderen fänden sich die nötigen Informationen ja in den Verordnungen.

Nun ja, nicht so ganz, jedenfalls nicht sofort: Moritz Mustermann kann sich die Quälerei durch den Verordnungsdschungel sparen. Der in Berlin lebende Sohn gehört zur Kernfamilie und darf kommen. Aber Herr Mustermann hat kaum eine Chance, das rechtzeitig zu erfahren. Die Paragrafensammlung, in der das steht, die neue Fassung der Quarantäne-Verordnung, soll jedenfalls erst am Wochenende auf die Seite werden. Und ja, auch für Pendler und Zweitwohnungsbesitzer wird es Ausnahmen geben.

Von Gerald Kleine Wördemann