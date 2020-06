Schwerin

Seit dem 13. Juni 2020 wird der 76-jährige Horst Demuth aus Schwerin vermisst. Er entfernte sich am Sonnabend gegen 14 Uhr aus seinem Wohnumfeld in der Von-Stauffenberg-Str. in Schwerin, wurde letztmalig gegen 19.45 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Keplerstr. gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts, teilte ein Polizeisprecher mit.

Herr Demuth ist circa 175 Zentimeter groß und von normaler Statur. Sein Haar ist weiß und er trägt einen Schnauzbart. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeanshose, einer blauen Jacke und schwarzen Schuhen. Herr Demuth leidet unter Demenz und benötigt dringend Medikamente.

Der vermisste Horst Demuth. Quelle: Polizei

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Herrn Demuth. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Rufnummer 0385-51802224 oder auch der Notruf entgegen.

