Stralsund

Internationaler Fahnungserfolg: Seit dem 11. Dezember hat die Polizei nach vier Kindern aus Stralsund gesucht, die mit ihrem Vater unterwegs waren. Die Kinder im Alter von 8, 10, 13 und 15 Jahren sowie der 54-jährige Tatverdächtige von der Insel Rügen wurden jetzt gefunden.

In Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei konnten die Vermissten am 4. März in der Nähe von Mailand gefunden werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kinder wurden zunächst in Pflegefamilien untergebracht.

Kleine Kinder wieder bei der Mutter

Mit dem Deutschen Generalkonsulat in Italien und dem Jugendamt wurde die Rückführung organisiert. Die beiden jüngeren Kinder sind bereits wieder bei ihrer Mutter in Stralsund. Die beiden Jugendlichen sollen aus organisatorischen Gründen, wie es in der Polizeimeldung heißt, etwas später nach Hause kommen.

Die italienischen Behörden fanden bei den Kindern auch den Vater. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Kindesentziehung dauern an, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Gegen ihn habe nie ein Haftbefehl vorgelegen, sondern er war und ist weiterhin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

