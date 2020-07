Wolgast

Seit Dienstag, 17 Uhr, wurde der 13-Jährige aus Wolgast vermisst. „Er wurde am Mittwoch durch einen Mitarbeiter des Jugendamtes in Stralsund wohlbehalten angetroffen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Von RND/kha