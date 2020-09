Vermisster 49-Jähriger aus Stolpe auf Usedom gefunden

Stolpe

Der seit Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr als vermisst gemeldete Mann aus Stolpe auf der Insel Usedom wurde am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr in einem verwirrten Zustand gefunden. Der Mann wird nun medizinisch betreut. Der 49-Jährige war zum Pilzesammeln in den Wald nahe seines Wohnortes gefahren, sein Fahrrad war am Waldrand gefunden worden. Einsatzkräfte der Polizei hatten zu Fuß und mit dem Polizeihubschrauber der Landespolizei ebenso wie eine Hundestaffel des Landkreises nach ihm gesucht. die Fahndungsmaßnahmen wurden nun eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche.

Von Cornelia Meerkatz