Schwerin/Rostock

Die Zähne von Kleinkindern haben in Mecklenburg-Vorpommern deutlich häufiger Löcher als die vieler Altersgefährten in anderen Bundesländern. So leide bereits jedes siebte der bis drei Jahre alten Kinder im Nordosten an Karies und bei der Einschulung seien im Schnitt schon zwei Zähne je Kind betroffen. Das sei alarmierend und zeige, dass dem Milchgebiss oft noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet werde, konstatierte Professor Dietmar Oesterreich, Präsident der Landes-Zahnärztekammer. Er forderte anlässlich des Tages der Zahngesundheit am Mittwoch dazu auf, die Vorsorgeuntersuchungen für Kleinkinder mehr zu nutzen und auf eine angemessene Mundhygiene von klein an zu achten.

Tag der Zahngesundheit am Mittwoch

Wie aus dem Zahnreport der Krankenkasse Barmer hervorgeht, werden Kleinkinder in Mecklenburg-Vorpommern eher selten dem Zahnarzt vorgestellt.

Von dpa/RND