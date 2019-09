Vernissage in HMT - OZ-Kunstbörse: Jetzt im Original anschauen, was in Rostock unter den Hammer kommt

13 gestandene Künstlerinnen und Künstler sowie eine Autodidaktin, die zwei Mal „Rostock kreativ“ gewonnen hat, stellen bis zur Auktion bei der OZ-Kunstbörse am 26. Oktober in Rostock ihre Werke aus. Am Montagabend war die Vernissage.