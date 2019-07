Rostock/Schwerin

Sollten Kitas aus Rücksicht auf muslimische Kinder Schweinefleisch vom Speiseplan verbannen? Zwei Kitas in Leipzig sind jetzt diesen Weg gegangen und müssen dafür viel Kritik einstecken. Auch Kitas in MV stehen vor der Frage: Wie richtig umgehen mit den Essvorschriften von Kindern anderer Religionen?

Islamische Gemeinde gegen ein Verbot

„Das ist sehr gewagt, wegen zwei Kindern alle anderen in ihrer Ernährung einzuschränken“, sagt Maher Fakhouri von der Islamischen Gemeinde in Rostock. „Natürlich begrüße ich es, dass Rücksicht auf Muslime genommen wird, aber da muss sich die Kita besser organisieren.“ Der Vorsteher befürchtet, dass ein Schweinefleischverbot aus Rücksicht auf muslimische Kindern dazu beitragen könnte, dass sich viele in ihren Vorurteilen gegenüber dem Islam bestätigt fühlen. „Es ist nicht respektlos gegenüber Muslimen, wenn auch Schweinefleisch angeboten wird – es muss aber auch Alternativen geben“, sagt er.

Leipziger Kita mit Hasskommentaren konfrontiert

Das Schweinefleisch-Verbot in der Konfuzius- und der Rolando-Toro-Kita in Leipzig hat dort für eine Welle der Entrüstung gesorgt. „Wir bekommen Drohungen“, erklärte ein Mitarbeiter des Rolando-Toro-Kindergartens am Dienstag gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Weiter wolle er sich nicht äußern; in der Einrichtung stünden die Telefone nicht mehr still. Bei Facebook werden die Einrichtungen mit Boykott-Aufrufen bombardiert. Die Internet-Seite des Konfuzius-Kindergartens ist derzeit offline.

Aus Rücksicht auf zwei muslimische Mädchen hatten die Einrichtungen Schweinefleisch und gelatinehaltige Süßigkeiten wie Gummibärchen komplett abgeschafft. Begründung der Leitung laut Bild-Zeitung: „Aus Respekt gegenüber einer sich verändernden Welt werden ab dem 15. Juli nur noch Essen und Vesper bestellt und ausgegeben, die schweinefleischfrei sind. Auch wenn es nur eine Familie wäre, die das Seelenheil ihres Kindes aus religiösen Gründen durch unreines Schweinefleisch beeinträchtigt sieht, setze ich diese Neuerung jetzt durch“, wird Kita-Chef Wolfgang Schäfer zitiert.

Alternative Menüs auch für Vegetarier

Zwar gibt es in MV solch drastische Fälle nicht, doch auch hierzulande stehen die Einrichtungen vor der Herausforderung einer sich verändernden Welt. „Viele muslimische Eltern machen sich Sorgen um die Ernährung ihrer Kinder, wenn sie sie in einer unser Einrichtungen anmelden“, sagt Angela Diedrichsen, Qualitätsmanagerin und Diätassestentin vom Institut Lernen und Leben (ILL). Der Verein betreut insgesamt 70 Einrichtungen in ganz Mecklenburg-Vorpommern und ist bei 53 davon auch für die Verpflegung der Kinder zuständig. „Diese Angst können wir den Eltern aber nehmen – Verpflegung mit religiösem Hintergrund fällt bei uns unter ,diätisches Essen’ mit gesondertem Menü.“ Heißt: Sobald in einer der Einrichtungen Schweinefleisch auf dem Speiseplan steht, gibt es für die betroffenen Kinder eine Alternative.

Von den 5100 Kindern, die täglich vom ILL versorgt werden, dürfen 78 kein Schweinefleisch essen, vier kein Schweine- und Rindfleisch und 16 müssen sich komplett vegetarisch ernähren. „Alternative Menüs stellen die Betreiber immer vor logistische Herausforderungen, aber ich denke, wir kriegen das gut gehändelt“, so Diedrichsen. „Wenn ein Großteil der Kinder einer Einrichtung kein Schweinefleisch isst, könnte man eventuell über einen kompletten Verzicht nachdenken. Aber das ist ein schwieriges Thema“, meint die Qualitätsmanagerin.

Kinder brauchen ausgewogene Ernährung

„Ein Schweinefleischverbot erscheint nicht sinnvoll“, sagt Claudia Gerloff vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Verpflegung Teil des Leistungsangebotes in den Einrichtungen der Kindertagesförderung. „Der Fokus liegt auf einer gesunden und ausgewogenen Verpflegung für alle Kinder bis zum Schuleintritt. Fleisch sollte nach Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ohnehin eine nachgeordnete Rolle spielen.“ Kita-Träger seien verpflichtet, auf die Bedürfnisse seiner Familien einzugehen. Wenn ein Kind kein Schweinefleisch verzehrt, so habe es einen Anspruch darauf, dass eine alternative Mahlzeit angeboten wird. Entweder durch den Träger oder die Eltern. „Dem Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen keine alternative Mahlzeit angeboten werden konnte“, so Gerloff.

Kitas in MV streichen Schweinefleisch nicht vom Plan

Auch in einer Stralsunder Kindertagesstätte wird individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Nach Aussagen einer Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat die Kita derzeit keine muslimische Kinder. Sollte sich das in Zukunft ändern, sei es möglich, ein fleischfreies Mittagessen anzubieten. Schweinefleisch gänzlich vom Speiseplan zu streichen, käme jedoch nicht infrage.

