Um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, will Mecklenburg-Vorpommern einige Regeln aus dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes übernehmen. Eine Nachricht, der Leser mit Skepsis begegnen.

So sollen etwa Baumärkte, die jetzt noch im Land öffnen dürfen, schließen müssen. Im öffentlichen Personennahverkehr und beim Friseur müssen FFP-2-Masken getragen werden, bislang reichten medizinische Masken. Außerdem gilt eine Testpflicht für Besucher der Außenbereiche in Zoos und Tierparks.

Menschen genervt vom Durcheinander

Detlef Lüth schimpft: „Es reicht jetzt! Man fährt über die Landesgrenzen nach Schleswig-Holstein und denkt, man ist in einer anderen Welt. Spielende Kinder, geöffnete Außengastronomie, geöffnete Läden und so weiter – bei kaum steigenden Inzidenzwerten.“ Auch OZ-Leserin Clau Di ist genervt vom Durcheinander. „Kein Wunder, dass kein Mensch mehr durchsieht. Am besten, alle machen einfach alles wie vorher. Wie kann man denn bei dem Chaos noch Verständnis für diese ganzen Regeln haben? Das hat doch schon lange nichts mehr mit plausiblem Infektionsschutz zu tun.“

Dörte Rütz ergänzt: „Ich finde das auch nicht gut, immer dieses Hin und Her. Im Einzelhandel, Drogeriemarkt, Wochenmarkt und Dönerladen stehen die Menschen mitunter in Schlangen an, bevor eine zweite Kasse geöffnet wird. Wo bleibt da der Abstand beziehungsweise das schnelle Bedienen. Es ist einfach nicht fair, wie mit uns umgegangen wird.“

Baumärkte in Schleswif-Holstein offen

Nils Jahnke stellt fest: „Dann dürfen die Kinder in Vorpommern-Rügen ja wieder in die Schule. Laut Bund sind die Schulen ja erst ab einer Inzidenz von 165 zu. Wenn’s nicht so traurig wäre.“ Zur Erläuterung: Die aktuellen Regeln für Schulen und Kitas in MV bleiben bestehen. Heißt: Distanzunterricht, Notbetreuung bis Klasse sechs und in den Kitas. Die Kritik aus MV: Mit der Notbremse des Bundes werde es bei einer wechselnden Inzidenz unter oder über 100 je Landkreis zu ständigen Schließungen und Öffnungen kommen.

Ines Eichberg mutmaßt: „Wenn sie bei uns die Baumärkte schließen, fahren die Leute nach Schleswig-Holstein. Unsere Wirtschaft geht kaputt und die verdienen sich eine goldene Nase. Man kann das alles nicht mehr verstehen.“ Man solle sich lieber um das Impfen kümmern, sagt Eichberg. „Die Impfbereitschaft ist groß, doch die Leute unter 60 Jahren haben ja noch keine Chance.“ Jens Möller moniert: „Kann man mal einen Plan haben und den 14 Tage durchziehen und nicht nach einem Tag oder einer Woche wieder ändern? Die Zahlen sind doch gesunken und trotzdem wollen sie es verschärfen. Wir im Bauwesen arbeiten seit dem ersten Lockdown normal bis heute, und wir haben Baustellen von Usedom bis Wismar – und das ist alles okay?“

Andreas Ecki Schult findet, „diese Planlosigkeit ist ja unerträglich. Im Baumarkt stecke ich mich an, im Gartencenter oder Supermarkt nicht.“ Katrin Jordan fragt: „Zoos und Tierparks nur mit Testpflicht? Alle Baumärkte zu? Rostock ist unter einer Inzidenz von 100.“ Warum solle man das zum Beispiel verschärfen?, zeigt sich Jordan irritiert. Auch Heike Feldt wirft die Frage ein: „Wie soll man verstehen, dass man jetzt nur noch mit Test in den Zoo oder Tierpark kommt? Dort ist jeder an der frischen Luft.“

„Die Leute möchten arbeiten und dürfen es nicht“

Silke Maybauer ist überzeugt, „irgendetwas läuft hier mächtig verkehrt in unserem Land.“ Weiter schreibt Maybauer: „Es ist doch eigentlich so was von traurig, wie sämtliche Branchen hier in unserem Land in die Insolvenz getrieben werden. Ich bin auch eine von den vielen Selbstständigen hier, die davon seit Monaten betroffen ist. Ich habe es langsam satt, ohne Geld existieren zu müssen. Meine Reserven sind nun wirklich langsam aufgebraucht, und eigentlich wollte ich mir von meinem ersparten Geld etwas gönnen für meine lange Arbeitszeit. Aber nein, ich darf jetzt davon leben und meine monatlichen Abgaben bezahlen.“

An die Landesregierung appelliert sie: „Die Leute möchten arbeiten und dürfen es nicht, müssen von ihrem Erspartem leben oder sind vom Ehepartner abhängig. Schauen Sie in die Gesichter der vielen Kinder, der vielen Menschen, der Unternehmer, der Kurzarbeiter, die von Ihren Maßnahmen betroffen sind.“

