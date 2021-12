Verschärfte Regeln in MV zu Weihnachten: „Machen Fest mit Ungeimpften quasi unmöglich“

Rostock

Die am Dienstag von der Landesregierung getroffenen Entscheidungen zum Schutz der Bevölkerung vor Corona umfassen ein ganzes Maßnahmenpaket, sehen auch weiterhin Erleichterungen vor. So können Jugendliche und Schwangere ungeimpft auch nach dem Jahreswechsel an sozialen Aktivitäten teilnehmen, für die 2G oder 2G plus vorgeschrieben sind. Doch einzig die Verschärfungen der Maßnahmen mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten haben zu Protest und Diskussionen unter Lesern geführt.

Künftig dürfen sich Ungeimpfte privat nur noch mit zwei Personen treffen, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Das heißt, sobald auch nur eine Person, die älter ist als 15 Jahre, in einer Familie nicht geimpft wurde, ist ein Weihnachtsfest in größerer Runde quasi ausgeschlossen. Nehmen nur Geimpfte an privaten Treffen teil, können sich bis zu 30 Menschen in Innenräumen und bis zu 100 draußen treffen.

„Die Menschlichkeit ist ganz weit unten“

Kathrin Awe empfindet die Beschlüsse als „unmenschliche Verordnungen“ – gerade „an Weihnachten“. Schon schlimm genug sei, dass Weihnachtsmärkte weit vor Weihnachten geschlossen worden seien. „Für Händler und Schausteller eine Katastrophe, ebenso wie für Gastronomie, deren Weihnachtsgeschäft zum größten Teil wegfällt.“ All das spalte enorm, glaubt die Leserin. „Und die Menschlichkeit ist ganz weit unten und wird vergessen.“

Nicole Holländer meldet sich mit Unverständnis zu Wort: „Was soll das? Kinder sind Kinder, auch noch mit 15, 16, 17 Jahren. Sie hatten es im letzten Jahr schon schwer genug. Homeschooling, keine Freizeitaktivitäten. Und nun sollen sie kein vernünftiges Weihnachtsfest innerhalb der Familie erleben dürfen. Das geht gar nicht. Auch wenn sie schon groß sind, es bleiben Kinder, und auch sie haben das Recht am Familienfest, wie es immer war, teilnehmen zu dürfen.“

Jörg Schlegel macht seinem Ärger Luft: „Ich feiere mit wem ich will, ob geimpft oder ungeimpft. Wir sind schließlich Menschen und keine Tiere.“

Der Unmut über die verschärften Kontaktregeln ist groß

Sigrid Ising befürchtet: „Die Menschen sind der Politik überdrüssig. Heute eine Verordnung erlassen, die morgen wieder über den Haufen geworfen wird und durch andere nicht umsetzbare und kontrollierbare Bestimmungen ersetzt wird.“ Ising fragt sich, warum sich die Menschen haben impfen lassen. Um einen schweren Verlauf zu verhindern?

„Sorry, erst sollte man das Virus ja gar nicht bekommen, aber sicher auch, um endlich wieder normal zu leben. Wer glaubt denn, dass es mit der Boosterimpfung anders wird? Das hatte man den zweifach Geimpften auch versprochen. Es wird so enormer Druck aufgebaut und viele leben in Angst, nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre Existenz. Mein Status geimpft – trotzdem unzufrieden.“

Reinhard Möws dazu: „Lieblingsspruch unserer Politiker – Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.“ Bernd Sturzrehm fragt: „Glaubt die Landesregierung wirklich, dass Familien, in denen ungeimpfte Jugendliche zur Familie gehören, sich an diese Landesverordnung halten?“

„Ich empfinde das eher als Stimmungsmache“

Ina Müller Kähler hält folgende Gedanken dagegen: „Ich bin dreimal geimpft, und ich habe keine Probleme mit den Maßnahmen. Empfinde das eher als Stimmungsmache. Wer sich wegen irgendwelcher Vorteile hat impfen lassen, ist zwar ok, aber nicht im Sinne der Erfinders.“

Margarete Tegge sagt, sie habe sich jedenfalls nicht impfen lassen, um Vorteile zu haben, sondern um keinen schweren Verlauf zu bekommen. „Auch werde ich mich weiterhin testen lassen, auch wenn ich schon geboostert bin. Ich finde die Maßnahmen völlig in Ordnung.“ Tomris Kocabacak ergänzt die Debatte hier um ihre Erkenntnis: „Hat wer geglaubt, dass die Impfungen langfristig Vorteile haben? Also ich nicht.“

Jockel Schmidt ist überzeugt: „Konsequente Politik mit Weitblick setzt leider auch eine vernunftbegabte Bevölkerung mit Weitblick voraus.“

Von Juliane Lange